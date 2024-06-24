Женщины протестуют против ультраправых

By Euronews

Во французских городах прошли акции протеста против «Национального объединения»

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В нескольких городах Франции тысячи женщин вышли на акции протеста против ультраправого «Национального объединения» Марин ле Пен. Опросы показывают, что партия может добиться значительных успехов на грядущих досрочных выборах.

Активистки опасаются, что если ультраправые займут значительное число мест в парламенте, это может привести к значительным сокращениям социальных субсидий и прямо отразится на женщинах. В частности, некоторые члены партии активно выступали против права на аборт, которое в марте было закреплено во французской конституции.