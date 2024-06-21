В Бельгии проституцию приравняли к другим профессиям. Секс-работникам оплатят декрет и отпуск

By Dimitri Korczak

В Бельгии принят закон, гарантирующий работникам секс-индустриии защиту их социальных прав и возможность трудиться по контракту. Однако многие правозащитники не в восторге. Почему?

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Благодаря закону, утвержденному в мае этого года в Бельгии, секс-работники вскоре получат те же соцправа, что и представители других профессий. Новые правила позволят им заключать контракты с лицензированными работодателями - беспрецедентная попытка навести порядок в сложнейшем секторе.

Нет сомнениям

Ранее хостес-бары и салоны эротического массажа в Бельгии существовали в "серой" правовой зоне: проституткам платили наличными или нанимали их на должность официанток. По мнению сторонников закона, это оставляло возможность для различных злоупотреблений.

"Приятно знать, что именно говорит закон по тому или иному поводу, так как раньше мы нередко сомневались, правильно ли поступаем", - говорит Александра Морелс, владелица эротического салона, в прошлом медсестра.

Отменив уголовную ответственность за некоторые формы сутенерства, бельгийские власти намерены прописать четкие правила игры для сектора, создав профстатусы, соответствующие специфическим аспектам секс-работы, и гарантируя женщинам доступ к пособиям по безработице, медицинскому страхованию и декретному отпуску.

Для легального трудоустройства проституток их работодатель должен пройти проверку на наличие судимости, получить лицензию и работать только на территории Бельгии. Он также обязан уважать право женщин отказать клиенту и прервать сексуальный акт в любой момент. "У нас в этом плане нет проблем, мы и раньше работали так, как теперь описано в законе. Женщины должны иметь возможность выбирать клиентов", - признает Крис, муж Александры и совладелец салона.

Для кого тогда этот закон? "Такие правила- далеко не везде. Есть женщины, которых заставляют принимать клиентов. И вот для них очень важно, что документ приняли, - считает Манон, работница секс-бизнеса с 19 лет. - Это работа должна давать нам те же права, что и любая другая".

Выиграют сутенеры?

Но реформу приветствуют не все. Некоторые феминистские ассоциации осуждают подход к женщине как к товару, считая, что закон никак не защищает иностранок, часто жертв сутенеров. Без разрешения на работу они не могут трудиться по контракту.

"Это будет благоприятствовать сутенерам и торговцам людьми, которые и так пользуются огромной безнаказанностью в Бельгии", - считает Мирейя Креспо, директор Isala, ассоциации, поддерживающей проституток. По ее словам, закон негативно повлияет на общество в целом, так как проводит мысль о том, что женщина - объект торговли, пусть и добровльной.

Проституция есть и будет

С этим несогласны многие профессионалы, владельцы салонов встреч. "Секс-работа всегда была и есть. И если она не на виду, то продолжается в подполье", - утверждает Карин Ван Дер Эльст, владелица Villa Tinto в Антверпене. Это - комплекс витрин, которые посуточно арендуют проститутки.

Новый закон, таким образом, вызывает много вопросов. По мнению экспертов, уйдут годы прежде чем можно будет оценить его влияние на условия жизни секс-работников, а также на состояние сектора торговли людьми и сутенерства.