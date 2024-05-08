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Влияние Европарламента на деловые круги

Проект Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата"
Проект Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата" Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
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Живущий в Австрии избиратель и немецкий кандидат в депутаты призывают будущий состав Европарламента наладить в ЕС трудовые отношения и взимать больше налогов с крупного бизнеса

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Итальянец Юлиан Россманн предлагает создавать в ЕС рабочие советы, что помогло бы избежать трудовых конфликтов: 

Тема, близкая моему сердцу - это демократия на производстве.  Я сам работал в компаниях, где почти не было возможности влиять на бизнес и на условия труда. Я хочу это изменить. Как член Европарламента я бы выступил за создание по всему ЕС сильных рабочих советов, где трудящихся не только бы слушали, но и выполняли то, что они предлагают. Пока же начальство обычно не позволяет им решать, как и ради чего они работают, что они производят. Поэтому я хочу, чтобы на предприятиях было больше самостоятельности, чем подчинения.

Фабио Де Маси, - ведущий кандидат в избирательном списке немецкой левой партии Альянс Сары Вагенкнехт "За разум и справедливость». Он призывает законодателей установить контроль над крупным бизнесом: 

Я хочу бороться за то, чтобы Европа наконец-то заставила такие крупные корпорации, как Amazon, отчитываться и платить налоги. Пока же налоги компаний зачастую составляют менее 1% налогов от их прибыли. Европа должна навести в этом порядок, например, путем введения жёстких налогов на финансовые потоки, которые текут в налоговые гавани.

Это пятый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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