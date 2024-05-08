Живущий в Австрии избиратель и немецкий кандидат в депутаты призывают будущий состав Европарламента наладить в ЕС трудовые отношения и взимать больше налогов с крупного бизнеса

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Итальянец Юлиан Россманн предлагает создавать в ЕС рабочие советы, что помогло бы избежать трудовых конфликтов:

Тема, близкая моему сердцу - это демократия на производстве. Я сам работал в компаниях, где почти не было возможности влиять на бизнес и на условия труда. Я хочу это изменить. Как член Европарламента я бы выступил за создание по всему ЕС сильных рабочих советов, где трудящихся не только бы слушали, но и выполняли то, что они предлагают. Пока же начальство обычно не позволяет им решать, как и ради чего они работают, что они производят. Поэтому я хочу, чтобы на предприятиях было больше самостоятельности, чем подчинения.

Фабио Де Маси, - ведущий кандидат в избирательном списке немецкой левой партии Альянс Сары Вагенкнехт "За разум и справедливость». Он призывает законодателей установить контроль над крупным бизнесом:

Я хочу бороться за то, чтобы Европа наконец-то заставила такие крупные корпорации, как Amazon, отчитываться и платить налоги. Пока же налоги компаний зачастую составляют менее 1% налогов от их прибыли. Европа должна навести в этом порядок, например, путем введения жёстких налогов на финансовые потоки, которые текут в налоговые гавани.

Это пятый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.