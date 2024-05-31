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Палестинцы возвращаются в Джебалию после ухода ЦАХАЛ

Палестинцы идут по разрушениям после израильского воздушного и наземного наступления в Джабалии, 30 мая 2024 года
Палестинцы идут по разрушениям после израильского воздушного и наземного наступления в Джабалии, 30 мая 2024 года Авторское право Enas Rami/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Enas Rami/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

ХАМАС готов возобновить переговоры только после прекращения огня в секторе Газа. Лагерь Джебалия лежит в руинах после трех недель боев и обстрелов. Поток гуманитарной помощи в анклав сократился более чем на две трети по сравнению с началом мая.

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Представители группировки ХАМАС уведомили посредников, что готовы вернуться к переговорам только после прекращения огня в секторе Газа.

Израиль продолжает ограниченную военную операцию в Рафахе, так как боевики удерживают там заложников, заявляют в ЦАХАЛ.

На севере анклава в лагерь Джебалия возвращаются беженцы после того, как израильские военные покинули этот район. После трех недель боев и обстрелов некогда крупнейший лагерь беженцев в Газе, где проживали более 100 тысяч человек, практически полностью разрушен.

За последние сутки, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, в секторе погибли 53 палестинца, 357 получили ранения.

ООН сообщает, что поток гуманитарной помощи в Газу сократился более чем на две трети по сравнению с началом мая. Необходимые жителям анклава грузы в основном доставляются по воздуху.

"Усиление боевых действий и серьезные ограничения доступа продолжают препятствовать гуманитарным операциям в Газе в то время, когда сотни тысяч людей нуждаются в жизненно важной помощи", - отметил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Израильские СМИ сообщают, что Тель-Авив и Каир под давлением Вашингтона достигли принципиального соглашения об открытии пограничного перехода "Рафах" на юге сектора Газа для доставки гуманитарной помощи.

"Мы ясно дали понять, что это не крупная военная операция. Я не собираюсь относить ее к той или иной категории. Очевидно, что это очень динамичная и изменчивая ситуация. Мы собираемся продолжать консультации с нашими партнерами в Израиле и взаимодействовать по этим вопросам", - подчеркнул главный заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

Палестинцы продолжают покидать Рафах в поисках более безопасных районов в других частях анклава.

"Мы переезжаем уже в четвертый или пятый раз. Я приехал из Туффаха, потом мы бежали в Серат, затем в Дейр-эль-Белах, а потом в Рафах. А теперь нам приходится возвращаться в Дейр-эль-Белах", - рассказал один из беженцев.

По оценкам ООН, с начала ограниченной военной операции Израиля Рафах покинули около 900 тысяч человек.

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