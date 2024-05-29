Алжир представит в Совет Безопасности ООН резолюцию по Рафаху

By Euronews

Президент Франции Макрон призвал Израиль остановить операцию в Рафахе. Постоянный представитель Алжира в ООН заявил, что представит в Совет Безопасности ООН резолюцию по Рафаху.

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Алжир намерен представить в Совете Безопасности ООН проект резолюции с призывом к прекращению боевых действий в Рафахе на юге сектора Газа.

Об этом заявил постоянный представитель Алжира в ООН после того как ЦАХАЛ нанес удары по палаточному лагерю перемещенных палестинцев. В результате атаки и возникшего пожара погибли десятки людей.

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал последствия ударов ужасающими. При этом он отметил, что в Израиле считают произошедшее трагическим инцидентом и ведут расследование.

В ЦАХАЛ указали, что пожар в лагере беженцев был вызван не самим ударом, а вторичной детонацией.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить операцию в Рафахе. Он также прокомментировал признание рядом стран Палестинского государства.

Эммануэль Макрон, президент Франции:"Я считаю, что это признание должно произойти в подходящее время, то есть в то время, когда это будет частью процесса, которому привержены государства региона и Израиль, и который может привести к полезным результатам, в том числе на основе реформы Палестинской автономии. Я не собираюсь поддерживать признание на эмоциях".

После того как в начале мая Армия обороны Израиля приступила к операции в Рафахе, город покинули около миллиона палестинцев. Они вынуждены искать новое пристанище пока Израиль ведет военные действия против ХАМАС.