EventsСобытия
Loader
Последние новости

Trending

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Video
другие

Спецвыпуск

EventsСобытия
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Алжир представит в Совет Безопасности ООН резолюцию по Рафаху

Рафах, сектор Газа
Рафах, сектор Газа Авторское право Jehad Alshrafi/AP
Авторское право Jehad Alshrafi/AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Президент Франции Макрон призвал Израиль остановить операцию в Рафахе. Постоянный представитель Алжира в ООН заявил, что представит в Совет Безопасности ООН резолюцию по Рафаху.

РЕКЛАМА

Алжир намерен представить в Совете Безопасности ООН проект резолюции с призывом к прекращению боевых действий в Рафахе на юге сектора Газа.

Об этом заявил постоянный представитель Алжира в ООН после того как ЦАХАЛ нанес удары по палаточному лагерю перемещенных палестинцев. В результате атаки и возникшего пожара погибли десятки людей.

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал последствия ударов ужасающими. При этом он отметил, что в Израиле считают произошедшее трагическим инцидентом и ведут расследование.

В ЦАХАЛ указали, что пожар в лагере беженцев был вызван не самим ударом, а вторичной детонацией.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить операцию в Рафахе. Он также прокомментировал признание рядом стран Палестинского государства.

Эммануэль Макрон, президент Франции:"Я считаю, что это признание должно произойти в подходящее время, то есть в то время, когда это будет частью процесса, которому привержены государства региона и Израиль, и который может привести к полезным результатам, в том числе на основе реформы Палестинской автономии. Я не собираюсь поддерживать признание на эмоциях".

После того как в начале мая Армия обороны Израиля приступила к операции в Рафахе, город покинули около миллиона палестинцев. Они вынуждены искать новое пристанище пока Израиль ведет военные действия против ХАМАС.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Наступление на Рафах продолжается, бронетехника достигла центра города – СМИ

Нетаньяху назвал гибель десятков людей при ударе по Рафаху "трагическим инцидентом"

Израиль нанес удары в районе Рафаха, сообщается о десятках погибших

Алжир Сектор Газа Рафах Палестино-израильский конфликт Война Израиля с ХАМАС