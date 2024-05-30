By Euronews

Египет призывает положить конец "осаде Газы". ЦАХАЛ заявляет о контроле над Филадельфийским коридором. Матери израильских солдат требуют прекратить войну.

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Положить конец израильской осаде Газы призвал международное сообщество президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он также потребовал немедленно предоставить Газе долгосрочную гуманитарную помощь. На фоне продолжающейся операции ЦАХАЛ в Рафахе палестинцы пытаются найти относительно безопасные места для проживания.

Житель сектора Газа: "Мы разобрали палатки, чтобы найти более безопасное место. Нам сказали, что этот район безопасен и, что они не будут наносить удары по безопасной зоне, но они все равно бомбили нас ночью".

Ранее представитель ЦАХАЛ заявил об установлении контроля над Филадельфийским коридором вдоль границы Газы и Египта. Сообщается, что там обнаружены около 20 туннелей, используемых ХАМАС для контрабанды оружия в Газу.

В Вашингтоне отметили, что захват Филадельфийского коридора не пересекает "красную линию" администрации США в отношении операции в Рафахе.

"Когда Израиль информировал нас о своих планах в отношении Рафаха, они включали в себя продвижение по этому коридору и выход из самого города, чтобы оказать давление на ХАМАС в городе", - заявил на брифинге представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби

В Тель-Авиве матери солдат, которые воюют в Газе против ХАМАС, требуют от властей прекратить войну. По данным военных, с начала операции в палестинском анклаве погибли по меньшей мере 292 израильских военных. Двумя последними жертвами стали сержанты Элия Хилель и Швиша Харсаж, погибшие на КПП возле Шхема в результате умышленного наезда.

Тель-Авив, Израиль Oded Balilty/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Нурит Фельсенталь, мать военнослужащего ЦАХАЛ:"Правительству все равно. Их не заботят ни жизни заложников, ни жизни солдат".

Глава совета по национальной безопасности Цахи Ханегби заявил в среду, что боевые действия будут продолжаться в Газе еще как минимум 7 месяцев.