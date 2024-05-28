Министры иностранных дел ЕС договорились на встрече в Брюсселе расширить присутствие своих стран в полосе Газа. Евросоюз хочет стать таким же влиятельным игроком на Ближнем Востоке, как США

РЕКЛАМА

Евросоюз рассматривает возможность возобновления своей миссии по защите контрольно-пропускного пункта "Рафах" (EUBAM Rafah) в секторе Газа. В 2005 году там появилось представительство ЕС по оказанию поддержки Палестинской администрации в обеспечении работы пограничного перехода в соответствии с международными стандартами. Его действие было приостановлено в 2007 году, после прихода к власти в секторе Газа ХАМАС. С тех пор КПП находится под контролем Египта, а ЕС хотел бы увеличить своё присутствие в том месте.

Комментирует научный сотрудник Центра по правам человека Гентского университета Бриджит Херреманс:

На данный момент один из главных вопросов, который ЕС должен решить, прежде чем пересмотреть и возобновить свою миссию, заключается в том, кто будет контролировать въезд в Газу через Рафах? Будет ли это задача Египта, который также настаивает на возвращении Палестинской автономии в сектор? Будет ли Израиль позволять людям свободно покидать Газу в будущем после того, как он завершит свою военную операцию? От ответов будет во многом зависеть возможность для КПП работать под надзором ЕС, активно действовать в том районе и играть положительную роль.

Возобновить работу КПП "Рафах" при поддержке ЕС будет непросто. Одной из главных трудностей будет то, что Израиль может помешать европейской миссии выполнять свой мандат. Еще одним фактором неопределенности является движение ХАМАС, которое осуществляет наибольший контроль на палестинской стороне.

Я не уверена, что время выбрано удачно. Однако, с другой стороны, Евросоюз должен стремиться к большему доступу в Газу и к большему присутствию в том районе. ЕС знает, что ему придётся вложить в это много усилий и денег. Но он хочет снова быть там влиятельным игроком, вместе с Соединенные Штаты, и в этом смысле Евросоюз пытается играть конструктивную роль.

После того, как министры иностранных дел ЕС дали зеленый свет на возобновление миссии в Рафахе, рабочие группы в Брюсселе обсуждают, что именно требуется для КПП в Газе и как это обеспечить.