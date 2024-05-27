Израиль нанес удары в районе Рафаха, сообщается о десятках погибших

By Euronews

Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Рафаху после того как ХАМАС запустил ракеты по Тель-Авиву.

РЕКЛАМА

Израильские авиаудары возле Рафаха на юге сектора Газа в воскресенье вечером вызвали гневную реакцию со стороны палестинцев. Подконтрольный ХАМАС минздрав заявил, что более 50 человек были убиты и десятки получили ранения в результате атаки. Также сообщается о пожаре, возникшем в лагере, где размещались перемещенные гражданские лица.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по комплексу ХАМАС и уничтожила двух командиров террористической группировки. В ЦАХАЛ также отметили: "Мы знаем о сообщениях, что в результате атаки и пожара, вспыхнувшего в этом районе, пострадали гражданские, инцидент расследуется".

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что удары были нанесены по палаткам перемещенных лиц возле штаб-квартиры ООН к северо-западу от Рафаха, утверждая, что это место было определено Израилем как гуманитарная зона. Представитель организации заявил, что число погибших, вероятно, возрастет.

В воскресенье вечером израильские военные сообщили, что отразили удар ХАМАС по Тель-Авиву. По их словам, восемь снарядов были выпущены по городу из района Рафаха на юге Газы, где Израиль продолжает вести военные действия.