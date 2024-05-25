By Euronews

Россия в субботу ударила по Харькову, Вашингтон объявил о выделении 275 миллионов долларов на военную помощь Украине, а страны "Большой семерки" изучают возможности использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву.

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Российские войска в субботу нанесли новые удары по второму по величине городу Украины Харькову. Мишенью одного из них стал строительный гипермаркет "Эпицентр". Местные власти сообщают, что есть погибшие и раненые, многие считаются пропавшими без вести. Здание было частично разрушено, там начался сильный пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внутри могли находиться более 200 человек.

Зеленский отметил, что, если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными.

США выделят Украине еще 275 млн долларов

Ранее США заявили, что предоставят Украине дополнительную военную помощь в размере 275 миллионов долларов, чтобы поддержать Киев, который пытается сдержать наступление Москвы на востоке страны.

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал этот пакет "частью усилий по оказанию помощи Украине в отражении российского наступления под Харьковом".

"Помощь из предыдущих пакетов уже поступила на передовую, и мы перебросим эту новую помощь как можно быстрее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и украинского народа", - говорится в его заявлении.

"Соединенные Штаты и международная коалиция, которую мы собрали, будут продолжать стоять на стороне Украины в ее защите своей свободы", - добавил Блинкен.

В пакет включены высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), боеприпасы и столь необходимые артиллерийские снаряды, а также противотанковые системы Javelin и AT-4, противотанковые мины, тактические машины, стрелковое оружие и боеприпасы.

С момента вторжения России в феврале 2022 года Вашингтон предоставил Украине военную помощь на сумму почти 51 миллиард долларов.

G7 рассматривает возможность использования прибыли от замороженных российских активов

"Большая семерка" - Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США - рассмотривают возможность использования доходов от замороженных российских активов для оказания помощи Украине. В субботу в Италии прошла встреча министров финансов стран группы, и, как сообщается, они близки к соответствующему соглашению, но окончательное решение пока не приято.

После полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году странами G7 было заморожено около 300 млрд долларов российских активов.

На передовой в Донбассе Iryna Rybakova/AP

"Мы добиваемся прогресса в обсуждении потенциальных возможностей использования экстраординарных доходов от замороженных российских суверенных активов в интересах Украины", - говорится в проекте заявления глав финансовых ведомств G7, опубликованном в субботу.

Европа должна перевооружиться

На фоне ситуации в регионе министр иностранных дел Польши призвал Европу усилить свою оборону.

В беседе с The Guardian Радослав Сикорский заявил, что долгосрочное перевооружение континента необходимо для того, чтобы противостоять российским имперским амбициям.

Он призвал создать 5-тысячную бригаду войск ЕС и заявил, что Варшава может поддержать общеевропейскую схему, стимулирующую украинских уклонистов от призыва на военную службу вернуться домой.

Значительное число украинских мужчин бежало в Польшу, но меры по пополнению поредевших рядов Украины новыми солдатами остаются спорными.

Выступая в ястребином тоне, Сикорский заявил, что Польша поддерживает украинские удары по военным объектам на территории России, утверждая, что Запад должен перестать ограничивать свои слова и действия в поддержку Киева.

Некоторые другие европейские государства настроены более осторожно, опасаясь, что украинские атаки на российскую территорию с применением западного оружия могут привести к эскалации напряженности и втянуть Европу в более масштабную войну.