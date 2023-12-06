Зеленский и Байден настаивают на военной помощи Украине

By Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия усилила давление на фронте. Американский лидер Джо Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине до конца года.

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Россия рассчитывает на крах поддержки Украины со стороны Запада. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский лидерам стран "Большой семерки". Россия усилила давление на фронте, сказал Зеленский, подчеркнув, что украинские военные выдерживают удары.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Путин планирует сымитировать переизбрание на новый президентский срок и, чтобы снизить рост недовольства россиян результатами войны, он значительно увеличил давление на фронте".

Президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине до конца года.

Джо Байден, президент США:"Республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину самый большой подарок, на который он только может надеяться, и отказаться от нашего глобального лидерства. Речь идет не только об Украине. Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится. Любое нарушение нашей способности снабжать Украину явно укрепляет позиции Путина".

В течение минувших суток силы РФ атаковали почти на всех направлениях участка фронта, говорится сводке ВСУ. Российские военные продолжают обстреливать населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры.