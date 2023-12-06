EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Зеленский и Байден настаивают на военной помощи Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия усилила давление на фронте. Американский лидер Джо Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине до конца года.

РЕКЛАМА

Россия рассчитывает на крах поддержки Украины со стороны Запада. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский лидерам стран "Большой семерки". Россия усилила давление на фронте, сказал Зеленский, подчеркнув, что украинские военные выдерживают удары.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Путин планирует сымитировать переизбрание на новый президентский срок и, чтобы снизить рост недовольства россиян результатами войны, он значительно увеличил давление на фронте".

Президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине до конца года.

Джо Байден, президент США:"Республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину самый большой подарок, на который он только может надеяться, и отказаться от нашего глобального лидерства. Речь идет не только об Украине. Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится. Любое нарушение нашей способности снабжать Украину явно укрепляет позиции Путина".

В течение минувших суток силы РФ атаковали почти на всех направлениях участка фронта, говорится сводке ВСУ. Российские военные продолжают обстреливать населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Российские силы обстреляли Херсон и запустили БПЛА по ряду областей Украины

О войне, мире и вступлении в ЕС: интервью главы МИД Украины Euronews Сербия

Очевидцы и участники Майдана: "довольно скромный протест превратился в революцию"

Украина «Большая семёрка» США Джо Байден Владимир Зеленский Война в Украине