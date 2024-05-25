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Июньский саммит способен принудить Россию к миру, Путин его боится - Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Авторское право AP/Ukrainian Presidential Press Office
Авторское право AP/Ukrainian Presidential Press Office
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

50 государств подтвердили свое участие в саммите, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. В мероприятии также примут участие лидеры ЕС. Зеленский считает, что Путин боится итогов этой встречи

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его российский коллега Владимир Путин боится предстоящего международного мирного саммита в Швейцарии.

"Путин не просто хочет сорвать Саммит мира и многое пытается для этого сделать, он еще и боится того, что может дать саммит, - сказал Зеленский. - Мир способен принудить Россию к миру и к соблюдению норм международной безопасности".

Мир способен принудить Россию к миру и к соблюдению норм международной безопасности
Владимир Зеленский
президент Украины

Об этом украинский президент заявил в Харькове, где в результате российских ракетных ударов по типографии в четверг погибли по меньшей мере 7 мирных жителей и еще более 20 человек получили ранения.

Минувшей ночью этот город снова подвергся обстрелам - частично разрушен лицей, поврежден многоэтажный дом и несколько автомобилей. По данным областной прокуратуры, российская армия ударила по Харькову баллистическими ракетами типа "С-300".

Харьковское наступление России истощает силы украинских войск, измотанных более чем двухлетней войной.

Однако в Генеральном штабе ВСУ заявляют, что ситуация "находится под контролем". В последней сводке ведомства говорится, что "на Харьковском направлении украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках имеют успех".

Самой горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.

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