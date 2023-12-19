В Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего здания

By Euronews

Ни одно здание, ни один жилой дом не уцелел в украинской Авдеевке. Это часть плана штурма города в Донецкой области, говорится с отчёте британского аналитического центра Centre for Information Resilience (CIR). В нём сказано, что российская армия намеренно уничтожала гражданскую инфраструктуру.

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В качестве примеров CIR указывает, что в обстрелах пострадали все 17 образовательных учреждений города, разрушены 9 из 11 муниципальных медучреждений, все пять церквей и три крупных супермаркета. Удары были нанесены по 25 из 26 многоэтажек.

Украинские населённые пункты в разных регионах страны вновь подверглись обстрелу этой ночью. Киев передаёт, что с российской стороны для атаки были запущены десятки беспилотников.

Тем временем, Вооружённые силы РФ продолжают попытки организовать наземное наступление на востоке Украины. Но прогресс носит ограниченный характер: ВСУ пока относительно хорошо вооружены и отражают атаки. Но поскольку Конгресс США по-прежнему блокирует помощь Украине, ситуация скоро может измениться.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США:

"Мы планируем предоставить Украине ещё один пакет помощи в конце этого месяца. Однако, когда это будет сделано, как ясно дал понять финансовый контролёр Маккорд в своей сегодняшней записке Конгрессу, у нас больше не будет таких полномочий, и необходимо будет, чтобы Конгресс действовал без промедления".

Между тем, в своём вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за принятие 12-го пакета санкций против России. Он предусматривает запрет на импорт большого перечня товаров, включая алмазы и ювелирные изделия, изделия из алюминия, а также меры по борьбе с обходом санкций и закрытию лазеек.

Министерство обороны России опубликовало видео для демонстрации работы российской артиллерии на Купянском направлении. На кадрах, как утверждается, самоходная пушка "Гиацинт-С" наносит удар по позициям противника.

За последние месяцы ни одна из сторон не добилась в военных действиях существенного прогресса.