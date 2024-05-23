Воздержание и отсутствие знаний о ЕС - испытание для европейских выборов в Португалии

Европейские выборы всё меньше мобилизуют граждан Португалии. Будут ли португальцы 9 июня следовать тенденции последних выборов и приходить голосовать?

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На последних европейских выборах 2019 года в Португалии был зафиксирован самый высокий процент воздержавшихся (68,6 %) с момента вступления в Европейский союз. Это контрастирует с явкой, которая в Европе составляет около 50%.

За три десятилетия показатели воздержания и явки на европейских выборах поменялись местами. Страна прошла путь от менее 30% избирателей, не принявших участие в выборах в 1987 году, до чуть более 30%, принявших участие в выборах в 2019 году, опередив лишь Хорватию, Словению, Чехию и Словакию, где проголосовало менее 30% избирателей.

Политическая неудовлетворенность стала основной причиной рекордного показателя воздержания Португалии от участия в европейских выборах в мае 2019 года - 68,6%, как показал опрос, опубликованный Европейским парламентом в то время.

Afluência dos eleitores portugueses em eleições europeias de 1987 até 2019 Euronews

Однако есть надежда на возможное снижение числа воздержавшихся на выборах 9 июня, следуя тенденции последних выборов в законодательные органы 10 марта, когда явка достигла 59,84 %.

"Португальцы чувствуют себя европейцами, они принадлежат к Европе и знают о преимуществах, которые дает им Европейский союз, но затем возникает вопрос о подключении к европейским институтам и понимании того, как они работают. Этот вопрос сложнее, потому что речь идет об институтах, которые находятся далеко от территории Португалии, но которые в последние годы так или иначе инвестировали в различные формы коммуникации, даже через социальные сети", - говорит Франсишку Кордейру де Араужу, приглашенный ассистент юридического факультета Лиссабонского университета (FDUL).

"Для получения результатов потребуется время, но я чувствую, что у тех, кто находится в Брюсселе и Страсбурге, растет чувство ответственности за то, чтобы донести информацию до людей и подчеркнуть важность ЕС", - добавляет он.

Недостаток знаний о Европейском союзе или Европейском парламенте - еще одна причина, по которой они решили не голосовать. Согласно данным Барометра европейской политики Фонда Франсишку Мануэла душ Сантуша, менее половины португальцев могут назвать имя португальского евродепутата или председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Barómetro da Política Europeia da Fundação Francisco Manuel dos Santos Euronews

"У нас есть два разных вопроса. Например, мы должны понять, как евродепутаты могут лучше доносить информацию о своей работе, но мы также должны осознать, что решения, принимаемые в различных институтах, влияют на нашу повседневную жизнь. Я думаю, что это вопрос грамотности, европейской политической грамотности, и это начало этому нужно закладывать ещё со школы", - утверждает основатель проекта "Os 230", который развивает работу в области гражданского участия, продвижения политической грамотности и борьбы с воздержанием от голосования путем информированного голосования.

В преддверии европейских выборов португальская молодежь, наряду с румынами, выделяется среди 27 стран-членов ЕС по намерениям принять участие в голосовании. По данным Евробарометра "Молодежь и демократия", опубликованным Европейской комиссией, 77% португальцев в возрасте от 18 до 30 лет намерены принять участие в голосовании, чтобы определить 21 португальского евродепутата, который будет заседать в Европейском парламенте.

По мнению Франсишку Кордейру де Араужу, "молодые люди все больше внимания уделяют Европе", не в последнюю очередь потому, что "они выросли в условиях, когда Португалия уже присутствует в ЕС и имеет более активный голос, и они пользуются такими преимуществами, как программа Erasmus".

Кто выиграет, а кому повредит воздержание?

Европейские выборы также должны стать зеркальным отражением национальных выборов с точки зрения роста правых. Учитывая близость этих двух выборов, можно ожидать, что большинство избирателей не изменит своих убеждений, и если 10 марта популярность партии "Шега" выросла больше всех, то то же самое может произойти и сейчас.

"В частности, более правые партии имеют большее представительство в национальном парламенте и большее выражение с точки зрения электоральной популярности. Я думаю, что партии, входящие в эту более правую политическую семью, выиграют на этих выборах, не в последнюю очередь потому, что до сих пор они не имели никакого представительства", - считает Франсишку Кордейру де Араужу, преподаватель международного права, права Европейского союза и политологии в FDUL.

Проведенные на данный момент опросы в Европе показывают, что следующие выборы могут привести к изменению состава Европарламента. Ожидается, что радикальные и популистские партии слева и справа получат больше голосов и мест, в отличие от более умеренных партий в центре. В этом убежден и сам исследователь.

"Почти наверняка партии, которые сейчас имеют места в Европарламенте, будут другими. У нас будет больше португальских партий, а некоторые из них, которые уже там находятся, потеряют свою силу. Если более умеренные партии не смогут адаптироваться в плане коммуникации и если число воздержавшихся от голосования снизится, это будет означать, что другим [более радикальным] партиям удалось захватить электорат, который голосует и верит в эти послания".

Португалия снова пошлёт в Ервопарламент 21 евродепутат, но на этот раз они могут быть от совершенно иных партий.

Последний опрос Католического университета для RTP, Antena 1 и газеты Público показывает техническую ничью между AD (31 %) и PS (30 %), причем правая коалиция получила небольшое преимущество над социалистами. "Шега" стала третьей политической силой с 15% голосов, в то время как другие партии не достигли двузначных показателей.