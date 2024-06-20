Россия вновь бьёт по электростанциям Украины. Дроны ВСУ поразили две российские нефтебазы

Россия провела комбинированную ракетно-дроновую атаку на украинские регионы. Несколько энергетиков пострадали. Российские регионы подверглись ударам украинских БПЛА. В Краснодарском крае погибла женщина.

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В ночь на четверг Россия совершила очередную массированную атаку на критическую инфраструктуру Украины.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, россияне применили ракеты, а также ударные беспилотники типа Shahed. "Основным направлением ударов стал восток Украины, в частности Днепропетровщина", – говорится в его сообщении в Telegram.

Украинские системы ПВО уничтожили 5 из 9 российских ракет и все дроны-камикадзе, добавил он.

Седьмая атака на украинскую электросеть за 3 месяца

В результате атаки были повреждены энергетические объекты в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях, сообщает "Укрэнерго".

В столичном регионе на утро остаются обесточенными 7273 абонента в 10 населённых пунктах.

В общей сложности "семь сотрудников получили ранения", один из которых находится в тяжёлом состоянии, заявили в министерстве энергетики.

Управляющий директор компании ДТЭК – оператора повреждённой ночью теплоэлектростанции – Максим Тимченко предупредил, что Украина рискует "столкнуться с серьёзным кризисом этой зимой", если её западные партнеры не примут меры.

"Я прошу наших союзников помочь нам защитить нашу энергетическую систему и вовремя её восстановить", – добавил он в заявлении, опубликованном в социальных сетях, пояснив, что электростанция, которая уже пострадала в результате предыдущих атак, подверглась новому удару.

В последние месяцы Москва начала кампанию бомбардировок, нацелившись на основные центры производства и распределения электроэнергии в Украине и вывела из строя, по словам президента Владимира Зеленского, половину энергетических мощностей страны.

Киев также призвал своих западных союзников предоставить больше средств противовоздушной обороны, чтобы противостоять российским ударам.

Всего в результате российских обстрелов Украины за минувшие сутки погибли 4 человека и 14 получили ранения, сообщили 20 июня власти Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей.

Украина ударила БПЛА по двум нефтебазам в России

Несколько российских регионов подверглись ночным атакам украинских беспилотников, в результате чего погиб один человек, сообщило Минобороны.

Жертва – жительница Славянска-на-Кубани, где, как заявляет оперативный штаб Краснодарского края, беспилотник упал на частный дом.

В Адыгее и Тамбовской области заявили о возникновении пожаров на нефтебазах.

Тамбовский губернатор Максим Егоров назвал произошедшее "хлопком" и "инцидентом", добавив, что пострадавших нет.

Глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что возгорание было полностью ликвидировано. "Пострадавших и угрозы для жителей нет", – написал чиновник.