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Россия вновь бьёт по электростанциям Украины. Дроны ВСУ поразили две российские нефтебазы

На этом снимке из недатированной видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ, видно, как самолёт ВВС России выпускает управляемую бомбу.
На этом снимке из недатированной видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ, видно, как самолёт ВВС России выпускает управляемую бомбу. Авторское право Russian Defense Ministry Press Service photo via AP
Авторское право Russian Defense Ministry Press Service photo via AP
By Alexander Kazakevich
Опубликовано
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Россия провела комбинированную ракетно-дроновую атаку на украинские регионы. Несколько энергетиков пострадали. Российские регионы подверглись ударам украинских БПЛА. В Краснодарском крае погибла женщина.

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В ночь на четверг Россия совершила очередную массированную атаку на критическую инфраструктуру Украины.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, россияне применили ракеты, а также ударные беспилотники типа Shahed. "Основным направлением ударов стал восток Украины, в частности Днепропетровщина", – говорится в его сообщении в Telegram.

Украинские системы ПВО уничтожили 5 из 9 российских ракет и все дроны-камикадзе, добавил он.

Седьмая атака на украинскую электросеть за 3 месяца

В результате атаки были повреждены энергетические объекты в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях, сообщает "Укрэнерго".

В столичном регионе на утро остаются обесточенными 7273 абонента в 10 населённых пунктах.

В общей сложности "семь сотрудников получили ранения", один из которых находится в тяжёлом состоянии, заявили в министерстве энергетики.

Управляющий директор компании ДТЭК – оператора повреждённой ночью теплоэлектростанции – Максим Тимченко предупредил, что Украина рискует "столкнуться с серьёзным кризисом этой зимой", если её западные партнеры не примут меры.

"Я прошу наших союзников помочь нам защитить нашу энергетическую систему и вовремя её восстановить", – добавил он в заявлении, опубликованном в социальных сетях, пояснив, что электростанция, которая уже пострадала в результате предыдущих атак, подверглась новому удару.

В последние месяцы Москва начала кампанию бомбардировок, нацелившись на основные центры производства и распределения электроэнергии в Украине и вывела из строя, по словам президента Владимира Зеленского, половину энергетических мощностей страны.

Киев также призвал своих западных союзников предоставить больше средств противовоздушной обороны, чтобы противостоять российским ударам.

Всего в результате российских обстрелов Украины за минувшие сутки погибли 4 человека и 14 получили ранения, сообщили 20 июня власти Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей.

Украина ударила БПЛА по двум нефтебазам в России

Несколько российских регионов подверглись ночным атакам украинских беспилотников, в результате чего погиб один человек, сообщило Минобороны.

Жертва – жительница Славянска-на-Кубани, где, как заявляет оперативный штаб Краснодарского края, беспилотник упал на частный дом.

В Адыгее и Тамбовской области заявили о возникновении пожаров на нефтебазах.

Тамбовский губернатор Максим Егоров назвал произошедшее "хлопком" и "инцидентом", добавив, что пострадавших нет.

Глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что возгорание было полностью ликвидировано. "Пострадавших и угрозы для жителей нет", – написал чиновник.

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