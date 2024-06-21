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Массовое отключение электричества на Балканах

Энергетики работают над восстановлением сети
Энергетики работают над восстановлением сети Авторское право Nova TV via AP
Авторское право Nova TV via AP
By Euronews
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Несколько стран региона столкнулись с коллапсом энергосетей на фоне 40-градустной жары.

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Массовые отключения электричества произошли в балканских странах на фоне 40-градусной жары. Проблема затронула сначала Черногорию, затем Албанию, Боснию и Герцеговину и часть Адриатического побережья Хорватии. К вечеру пятницы ситуация с энергоснабжением практически нормализовалась.

Причины аварии выясняются, но региональная электросеть была перегружена в течение нескольких дней из-за чрезмерного потребления и использования кондиционеров при высоких температурах.

Отключение электричества в таких масштабах произошло в регионе впервые.

Энергосистемы стран в регионе остаются взаимосвязанными даже спустя десятилетия после балканских войн в 1990-х годах.

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Черногории Саша Муйович сообщил местным СМИ, что проблема отключения электроэнергии носит региональный характер и связана с продолжающейся волной тепла. "Из-за высоких температур произошло внезапное увеличение потребления", — сказал министр.

Государственная энергетическая компания Боснии заявила, что отключение электроэнергии было вызвано проблемами на региональной распределительной линии, а государственная энергетическая компания Албании заявила, что причиной проблемы стала "чрезвычайная жара".

"Вся электросетевая система континентальной Европы связана вместе, и это иногда имеет свои преимущества, но также имеет и свои недостатки", — сказал Данко Блажевич, глава электросетей Хорватии.

В столице Боснии и Герцеговины Сараево отключение привело к транспортному коллапсу, так как трамваи остановились, а светофоры не работали. Сообщается, что многие люди застряли в лифтах. Аналогичный ситуация сложилась в хорватском портовом городе Сплит.

На хорватском курорте Дубровник тысячи туристов остались в затруднительном положении в полдень, а рестораны, пабы, супермаркеты, кафе и другие заведения закрылись на время отключения электроэнергии. Футбольные фанаты толпились в некоторых пабах с затемненными экранами телевизоров, не имея возможности смотреть игры чемпионата Европы по футболу в Германии

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