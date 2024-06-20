"Наказание будет суровым": Атталь прокомментировал изнасилование 12-летней еврейской девочки

By euronews

"Наказание будет суровым и без права апелляции": премьер-министр Франции Габриэль Атталь прокомментировал изнасилование и избиение 12-летней еврейской девочки тремя подростками.

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"То, что произошло, было абсолютно отвратительным, невыносимым и невыразимым", - так премьер-министр Франции Габриэль Атталь прокомментировал в среду новость, которая уже несколько дней не сходит с первых полос национальных изданий. А именно, изнасилование, избиение, оскорбления на антисемитской почве, угрозы убийством в отношении 12-летней еврейской девочки со стороны трех подростков.

"Все мои мысли с пострадавшим ребенком, ее семьей, ее друзьями, - заявил Атталь. - Нападавшие установлены и задержаны. Могу вас заверить, что наказание будет суровым и без права апелляции. И я ... призываю всех политических лидеров поднять барьеры вокруг проблемы антисемитизма. Хватит риторики, которая упрощает ситуацию, достаточно терпимых комментариев, которые создают в стране смертельно опасный климат. К сожалению, после 7 октября в нашей стране вновь наблюдается рост антисемитизма".

Инцидент произошел в субботу вечером, в парижском предместье Курбевуа, в непосредственной близости от делового квартала Дефанс.

Как сообщает полиция, трое подростков, одному из которых было 12 лет, а двум 13, силой завели свою сверстницу в пустующее помещение, где сначала оскорбляли ее, называя "грязной еврейкой", а затем стали избивать и изнасиловали. Происходящее подростки снимали на видео. Затем, по словам девочки, её угрожали "сжечь живьем", если она обратится в полицию. С нее также потребовали 200 евро, в противном случае угрожая "плохими последствиями" для нее самой и ее семьи.

Полиция задержала напдавших в понедельник. В тот же день двоим из них были предъявлены обвинения в "изнасиловании при отягчающих обстоятельствах", "сексуальном насилии в группе", "попытке вымогательства", "насилие в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет и по религиозным мотивам", "нарушение тайны частной жизни путем записи", "неоднократная угроза смертью" и "оскорбление по религиозному признаку".

Третьему подозреваемому присвоен статус свидетеля по факту "изнасилования", но ему предъявлены обвинения по остальным преступлениям.

Двое подростков, которым исполнилось 13 лет, помещены под стражу. 12-летний нападавший является объектом временной судебной воспитательной меры.

По французским законам, в колонию для несовершеннолетних можно отправить только тех, кому уже исполнилось 13 лет. При этом полученный срок будет автоматически уменьшен вдвое по сравнению с наказанием за аналогичное преступление, совершенное взрослым человеком.

Инцидент шокировал французское общество за считанные дни до внеочередных парламентских выборах, на которых, как ожидается, заметно укрепит свои позиции "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла, выступающее за резкое ужесточение иммиграционной политики.

"Мы должны бороться с антисемитизмом, который захлестнул Францию ​​с 7 октября, - заявил Барделла. - Приоритетом своих действий я сделаю восстановление власти и порядка на каждом квадратном метре территории и отдам этому всю свою энергию".