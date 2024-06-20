Новые санкции ЕС впервые нацелены на СПГ

Несколько стран ЕС по-прежнему покупают российский СПГ — и смогут продолжить это делать

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В четверг Европейский союз одобрил введение нового пакета санкций против России, впервые затронув поставки сжиженного природного газа (СПГ). Его по-прежнему закупают несколько стран ЕС, несмотря на то, что война на Украине идёт уже третий год.

С февраля 2022 года это уже 14-й пакет санкций. Он вступает в силу в непростой для Украины момент, когда российские войска вновь пытаются проводить наступательные действия.

Пакет санкций стал результатом длительных переговоров, технические детали обсуждали неделями. Утверждение пакета несколько раз откладывалось из-за возражений, высказанных несколькими странами, в том числе Венгрией, которая высказывала намерение заблокировать любые санкции в энергетическом секторе.

Среди противников оказалась и Германия, недовольная пунктом, который налагает на нероссийские компании обязательства по предотвращению обхода санкций.

Брюссель пропустил два установленных им самим срока на утверждение пакета — G7 в Италии и саммит мира в Швейцарии, — чтобы дать Германии больше времени на урегулирование ситуации. В четверг утром Берлин сообщил, что его требования были удовлетворены, что и открыло путь к заключению сделки.

Запрет на поставки СПГ, однако, не означает полного запрета на импорт, как это было ранее сделано в отношении угля и нефти — двух крупнейших источников доходов Москвы. Компаниям ЕС по-прежнему разрешено покупать российский СПГ, но теперь его будет запрещено реэкспортировать в другие страны.

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), независимой организации, которая отслеживает российские ископаемые виды топлива, в 2023 году блок заплатил 8,3 миллиарда евро за 20 миллиардов куб.м российского СПГ, что составляет 5% от общего объёма потребления газа.

Основными пунктами ввоза российского СПГ были Бельгия, Франция и Испания.

По данным CREA, около 22% этих поставок (4,4 млрд куб.м) было реэкспортировано по всему миру, причём 1,6 млрд куб.м отправлено в другие государства ЕС. Остальные поставки пришлись в основном на Китай, Индию и Турцию.

Эти цифры отражают ведущую роль Запада в страховании грузов и оказании судоходных услуг: в прошлом году морская индустрия стран G7 обработала 93% российского экспорта СПГ, объём перевозок составил 15,5 млрд евро.

Новые санкции ЕС призваны пресечь этот прибыльный бизнес и ограничить возможности России по привлечению средств для ведения дорогостоящей войны на Украине. Санкции также направлены против трёх пока ещё не работающих СПГ-проектов в России: по данным агентства Reuters, это «Арктик СПГ 2», терминалы в Усть-Луге и Мурманске.

Кроме того, страны ЕС договорились о более строгих мерах по борьбе с обходом санкций. Лазейки, обнаруженные Москвой в 13 предыдущих пакетах, остаются головной болью для Брюсселя.

Конкретные детали этих мер будут опубликованы не сразу, но предполагается, что они направлены против «теневого флота» устаревших танкеров, которые Кремль использует для обхода ограничения цены на российскую нефть, установленного G7.

Несмотря на ограничение в 60 долларов за баррель, Россия в последние несколько месяцев продавала нефть марки Urals по цене от 67 до 75 долларов за баррель.