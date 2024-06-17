EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Спасённая от вымирания лошадь Пржевальского вернулась в степи Казахстана

Фото Пражского зоопарка: семь лошадей Пржевальского выпускают на волю в Казахстане. Май 2024 г.
Фото Пражского зоопарка: семь лошадей Пржевальского выпускают на волю в Казахстане. Май 2024 г. Авторское право Miroslav Bobek/Prague Zoo
Авторское право Miroslav Bobek/Prague Zoo
By Rosie FrostEuronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Лошадь Пржевальского, впервые за 200 лет, вернулась в степи Казахстана. С 1969 года этот обитающий в Азии подвид дикой лошади в природе не встречается, его удалось сохранить лишь в неволе. Специалисты Пражского зоопарка вернули лошадь Пржевальского в родные места.

РЕКЛАМА

Лошадь Пржевальского, впервые за 200 лет, вернулась в степи Казахстана. С 1969 года этот обитающий в Азии подвид дикой лошади в природе не встречается, его удалось сохранить лишь в неволе.

Специалистам Пражского зоопарка удалось вернуть лошадь Пржевальского в родные места в Центральной Азии.

Что случилось с лошадьми Пржевальского в Центральной Азии?

В начале июня самолет чешской армии CASA приземлился в центральном Казахстане с четырьмя особями лошади Пржевальского на борту. Тесса, Веспе, Умбра и Сари совершили 18-часовой перелет из Берлина и семичасовую поездку на грузовике, чтобы добраться до своего нового дома.

Фото Пражского зоопарка: лошади Пржевальского прибывают в казахские степи на самолёте, май 2024 г.
Фото Пражского зоопарка: лошади Пржевальского прибывают в казахские степи на самолёте, май 2024 г.Miroslav Bobek/Prague Zoo

Ранее отдельным рейсом были доставлены жеребец Зорро и две кобылы - Зета II и Ипсилон, в результате общее число животных достигло семи.

В Алтын-Дале, так по-казахски называется Золотая степь, были разбиты два больших загона общей площадью 80 гектаров. Здесь лошади в течение года будут акклиматизироваться под пристальным наблюдением исследователей.

Прежде чем их выпустить в дикую природу, лошади Пржевальского должны продемонстрировать, что устойчивы к морозам и паразитам, могут находить корм под обильным снегом, который выпадает в Золотой степи зимой.

Что такое лошади Пржевальского?

На сегодняшний день лошадь Пржевальского считается последним подвидом дикой лошади, поскольку другие оставшиеся на планете подвиды (например, американский мустанг) произошли от одомашненных животных.

С тех пор, как не известный ранее подвид дикой лошади обнаружил в обширных степях Центральной Азии русский географ Николай Пржевальский в 1879 году, его ареал обитания сократился до небольшой территории в Западной Монголии. К середине ХХ века конкуренция со стороны домашнего скота, сельскохозяйственная деятельность человека и изменения климата и окружающей среды практически уничтожили их.

После Второй мировой войны численность лошади Пржевальского настолько сократилась, что специалисты забили тревогу: в дикой природе этот подвид выжить не мог.

Фото Пражского зоопарка: семь выпущенных в Казахстане лошадей Пржевальского акклиматизируются в новой среде, май 2024 г.
Фото Пражского зоопарка: семь выпущенных в Казахстане лошадей Пржевальского акклиматизируются в новой среде, май 2024 г.Miroslav Bobek/Prague Zoo

В 1959 году состоялась конференция, на которой были выработаны пути спасения подвида. Пражскому зоопарку было поручено международным сообществом разведение этих животных. К концу 1960-х годов лошадь Пржевальского полностью исчезла из дикой природы, но её численность в неволе начала расти.

Именно потомков спасённых тогда лошадей Пржевальского сейчас возвращают в условия дикой природы в Казахстане.

Первые лошади Пржевальского в центральном Казахстане за сотни лет

Пражский зоопарк уже 15 лет работает над тем, чтобы вернуть этот подвид в Центральную Азию.

Доставку семи особей лошади Пржевальского в Великую степь директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек назвал "событием исторического масштаба".

Благодаря этой двойной перевозке мы сделали важный шаг к возвращению лошади Пржевальского в другие районы, где она встречалась в прошлом
Мирослав Бобак
директор Пражского зоопарка
Специалисты Пражского зоопарка наблюдают за животными на свободе, май 2024 г.
Специалисты Пражского зоопарка наблюдают за животными на свободе, май 2024 г.Miroslav Bobek/Prague Zoo

Бобек добавил, что конечная цель - постепенно перевезти в этот район не менее 40 особей, чтобы создать жизнеспособную популяцию. Весной следующего года зоопарк готовит еще одну перевозку в Казахстан.

В 2026 году зоопарк также отправит несколько лошадей Пржевальского в Монголию, где благодаря программе реинтродукции их популяция выросла до 850 особей.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Немецкий город проголосовал за уничтожение голубей

IKEA в центре скандала с "систематическим уничтожением" румынских лесов

В Арктике найдены вирусы-гиганты. Они могут замедлить таяние льдов

Казахстан защита животных Фауна и флора Чехия природа Вымирающие виды