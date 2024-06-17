Лошадь Пржевальского, впервые за 200 лет, вернулась в степи Казахстана. С 1969 года этот обитающий в Азии подвид дикой лошади в природе не встречается, его удалось сохранить лишь в неволе. Специалисты Пражского зоопарка вернули лошадь Пржевальского в родные места.

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Лошадь Пржевальского, впервые за 200 лет, вернулась в степи Казахстана. С 1969 года этот обитающий в Азии подвид дикой лошади в природе не встречается, его удалось сохранить лишь в неволе.

Специалистам Пражского зоопарка удалось вернуть лошадь Пржевальского в родные места в Центральной Азии.

Что случилось с лошадьми Пржевальского в Центральной Азии?

В начале июня самолет чешской армии CASA приземлился в центральном Казахстане с четырьмя особями лошади Пржевальского на борту. Тесса, Веспе, Умбра и Сари совершили 18-часовой перелет из Берлина и семичасовую поездку на грузовике, чтобы добраться до своего нового дома.

Фото Пражского зоопарка: лошади Пржевальского прибывают в казахские степи на самолёте, май 2024 г. Miroslav Bobek/Prague Zoo

Ранее отдельным рейсом были доставлены жеребец Зорро и две кобылы - Зета II и Ипсилон, в результате общее число животных достигло семи.

В Алтын-Дале, так по-казахски называется Золотая степь, были разбиты два больших загона общей площадью 80 гектаров. Здесь лошади в течение года будут акклиматизироваться под пристальным наблюдением исследователей.

Прежде чем их выпустить в дикую природу, лошади Пржевальского должны продемонстрировать, что устойчивы к морозам и паразитам, могут находить корм под обильным снегом, который выпадает в Золотой степи зимой.

Что такое лошади Пржевальского?

На сегодняшний день лошадь Пржевальского считается последним подвидом дикой лошади, поскольку другие оставшиеся на планете подвиды (например, американский мустанг) произошли от одомашненных животных.

С тех пор, как не известный ранее подвид дикой лошади обнаружил в обширных степях Центральной Азии русский географ Николай Пржевальский в 1879 году, его ареал обитания сократился до небольшой территории в Западной Монголии. К середине ХХ века конкуренция со стороны домашнего скота, сельскохозяйственная деятельность человека и изменения климата и окружающей среды практически уничтожили их.

После Второй мировой войны численность лошади Пржевальского настолько сократилась, что специалисты забили тревогу: в дикой природе этот подвид выжить не мог.

Фото Пражского зоопарка: семь выпущенных в Казахстане лошадей Пржевальского акклиматизируются в новой среде, май 2024 г. Miroslav Bobek/Prague Zoo

В 1959 году состоялась конференция, на которой были выработаны пути спасения подвида. Пражскому зоопарку было поручено международным сообществом разведение этих животных. К концу 1960-х годов лошадь Пржевальского полностью исчезла из дикой природы, но её численность в неволе начала расти.

Именно потомков спасённых тогда лошадей Пржевальского сейчас возвращают в условия дикой природы в Казахстане.

Первые лошади Пржевальского в центральном Казахстане за сотни лет

Пражский зоопарк уже 15 лет работает над тем, чтобы вернуть этот подвид в Центральную Азию.

Доставку семи особей лошади Пржевальского в Великую степь директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек назвал "событием исторического масштаба".

Благодаря этой двойной перевозке мы сделали важный шаг к возвращению лошади Пржевальского в другие районы, где она встречалась в прошлом Мирослав Бобак директор Пражского зоопарка

Специалисты Пражского зоопарка наблюдают за животными на свободе, май 2024 г. Miroslav Bobek/Prague Zoo

Бобек добавил, что конечная цель - постепенно перевезти в этот район не менее 40 особей, чтобы создать жизнеспособную популяцию. Весной следующего года зоопарк готовит еще одну перевозку в Казахстан.

В 2026 году зоопарк также отправит несколько лошадей Пржевальского в Монголию, где благодаря программе реинтродукции их популяция выросла до 850 особей.