Брюссель отказался принимать футбольный матч между Бельгией и Израилем

By Euronews

Власти города опасаются, что проведение матча приведет к массовым акциям протеста из-за войны в секторе Газа.

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Брюссель отказался принимать сентябрьский матч Лиги наций УЕФА между Бельгией и Израилем из-за рисков, связанных с безопасностью. Власти столицы опасаются, что на фоне "драматичных событий на Ближнем Востоке" проведение матча приведет к уличным выступлениям. С начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС в Брюсселе прошли многочисленные демонстрации, что прибавило работы полиции.

"После тщательного и глубокого анализа мы должны сегодня прийти к выводу, что объявление такого матча в нашей столице, в эти особенно смутные времена, несомненно, приведет к крупным демонстрациям и контрдемонстрациям, угрожающим безопасности зрителей, игроков, жителей Брюсселя и наших полицейских сил.

Растущее число демонстраций в поддержку палестинцев по всему Брюсселю сделало атмосферу вокруг организации этого матча и мер безопасности, которые должны быть приняты, совершенно невыносимой.

Учитывая драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, Совет мэра и советников города Брюсселя считает невозможным организацию матча высокого риска на своей территории.

Матчи "красных дьяволов" всегда были моментами единения. Гуманитарная ситуация и ситуация с безопасностью в Газе и ее последствия вынуждают город сообщить URBSFA, что организовать этот матч на стадионе имени короля Бодуэна невозможно", — говорится в заявлении.

В Брюссель также повышены меры безопасности после неоднократных нападений экстремистов, в том числе убийства двух шведских футбольных фанатов в прошлом году.

Бельгийский футбольный союз (BFU) заявил, что сожалеет о решении Брюсселя не проводить матч Бельгия-Израиль, первоначально запланированный на 6 сентября в рамках Лиги наций на стадионе имени короля Бодуэна.

Город Левен, который рассматривался в качестве альтернативного места проведения матча, также отказался принимать израильскую команду, а мэр Мохамед Ридвани сослался на "соображения безопасности".