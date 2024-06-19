EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Брюссель отказался принимать футбольный матч между Бельгией и Израилем

Брюссель отказался принимать матч Бельгия -Израиль
Брюссель отказался принимать матч Бельгия -Израиль Авторское право Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Власти города опасаются, что проведение матча приведет к массовым акциям протеста из-за войны в секторе Газа.

РЕКЛАМА

Брюссель отказался принимать сентябрьский матч Лиги наций УЕФА между Бельгией и Израилем из-за рисков, связанных с безопасностью. Власти столицы опасаются, что на фоне "драматичных событий на Ближнем Востоке" проведение матча приведет к уличным выступлениям. С начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС в Брюсселе прошли многочисленные демонстрации, что прибавило работы полиции.

"После тщательного и глубокого анализа мы должны сегодня прийти к выводу, что объявление такого матча в нашей столице, в эти особенно смутные времена, несомненно, приведет к крупным демонстрациям и контрдемонстрациям, угрожающим безопасности зрителей, игроков, жителей Брюсселя и наших полицейских сил.

Растущее число демонстраций в поддержку палестинцев по всему Брюсселю сделало атмосферу вокруг организации этого матча и мер безопасности, которые должны быть приняты, совершенно невыносимой.

Учитывая драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, Совет мэра и советников города Брюсселя считает невозможным организацию матча высокого риска на своей территории.

Матчи "красных дьяволов" всегда были моментами единения. Гуманитарная ситуация и ситуация с безопасностью в Газе и ее последствия вынуждают город сообщить URBSFA, что организовать этот матч на стадионе имени короля Бодуэна невозможно", — говорится в заявлении.

В Брюссель также повышены меры безопасности после неоднократных нападений экстремистов, в том числе убийства двух шведских футбольных фанатов в прошлом году.

Бельгийский футбольный союз (BFU) заявил, что сожалеет о решении Брюсселя не проводить матч Бельгия-Израиль, первоначально запланированный на 6 сентября в рамках Лиги наций на стадионе имени короля Бодуэна.

Город Левен, который рассматривался в качестве альтернативного места проведения матча, также отказался принимать израильскую команду, а мэр Мохамед Ридвани сослался на "соображения безопасности".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Чемпионат Европы по футболу не выведет экономику Германии из многолетней стагнации

Килиан Мбаппе призвал французов голосовать против "радикалов на пороге власти"

Германия разгромила Шотландию - 5:1 в первом матче Евро-2024

Бельгия Футбол Война Израиля с ХАМАС