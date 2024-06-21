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Вторая встреча Шольца и Орбана в Берлине

АРХИВ. Встреча Орбана и Шольца два года назад
АРХИВ. Встреча Орбана и Шольца два года назад Авторское право Michael Sohn/AP
Авторское право Michael Sohn/AP
By Euronews
Опубликовано
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Премьер-министр Венгрии был принят в Берлине канцлером Германии Олафом Шольцем, но без особых почестей. Отношения между двумя странами, похоже, охладели.

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За полторы недели до начала председательства Венгрии в Совете ЕС премьер-министр этой страны Виктор Орбан посетил Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем.

В частности, лидеры двух государств побывали на матче чемпионата Европы по футболу Германия - Венгрия (немцы выиграли со счетом 2:0).

Орбан уже второй раз подряд приезжает в Германию, однако без совместной пресс-конференции по итогам переговоров и приёма с воинскими почестями - формальностей, присущих государственным визитам.

Председательствующая в Совете ЕС страна обладает незначительной властью, но именно она выбирает, какие темы попадут в основную часть повестки дня в Брюсселе, а какие окажутся на втором плане.

Среди вопросов, которые, вероятно, станут ключевыми для правительства Орбана, будет расширение ЕС, в частности вступление в блок Сербии, Молдавии и Украины.

Венгерский лидер выражал особую заинтересованность в интеграции западнобалканских государств, отчасти благодаря тесным контактам Будапешта и Белграда. Орбан и сербский президент Александр Вучич считаются союзниками российского лидера Владимира Путина.

Венгрию часто критикуют в ЕС за миграционную политику правительства Орбана и его позицию относительно войны в Украине.

На следующей неделе венгерский премьер посетит Италию, где встретится с лидером страны Джорджей Мелони. Ожидается, что одной из тем переговоров станет распределение высших должностей в Евросоюзе. По меньшей мере 15 из 27 глав государств-членов ЕС должны поддержать кандидатов, которые займут руководящие посты в Евросоюзе на следующие пять лет.

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