Почти две трети граждан ЕС готовы проголосовать на июньских выборах в Европарламент – опрос

Почти две трети граждан ЕС заявили, что, скорее всего, примут участие в предстоящих выборах в Европейский парламент.

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71% европейских респондентов заявили, что они, скорее всего, придут на участки выбирать своих представителей в 720-местном Европарламенте – такие выводы сделала официальная социологическая служба "Евробарометр". В опросе приняли участие более 26 000 человек из 27 стран-членов ЕС.

Прогнозируемая явка на 10 пунктов превышает показатели предыдущей избирательной кампании весной 2019 года.

Новые данные были опубликованы в среду утром, это последний опрос такого рода перед выборами, которые пройдут с 6 по 9 июня.

14% заявили, что "вряд ли" примут участие в голосовании, а 13% ещё не определились со своей позицией.

В Дании (87%), Нидерландах (86%), Швеции (81%), Финляндии (79%) и Германии (78%) зарегистрированы самые высокие показатели вероятности участия в голосовании.

В некоторых странах предполагаемая явка резко возросла по сравнению с 2019 годом, в том числе в Чехии (с 39% до 58%), Румынии (с 55% до 74%), Австрии и Польше (с 52% до 70% в обеих странах), на Кипре (с 44% до 60%) и в Словакии (с 47% до 62%).

Болгария является единственным государством-членом блока, в котором стало меньше тех, кто намерен воспользоваться своим избирательным правом: с 57% в 2019 году до 50% в 2024 году.

Тем не менее, готовность прийти проголосовать – сильная тенденция по всему ЕС, которая сопровождается ростом "вовлечённости" граждан: 60% заявили, что "интересуются" или "очень интересуются" электоральной гонкой, что на 11 пунктов больше, чем весной 2019 года.

"Евробарометр" также попросил граждан оценить "важность" июньских выборов: 53% заявили о "высокой важности", 36% – о "средней", для 10% это событие "низкой" важности.

Готовность прийти на участки 6-9 июня

Повышенное внимание к выборам происходит в критический для Европы момент, когда Украина пытается отразить российское вторжение при острой нехватке боеприпасов, а конфликт между Ираном и Израилем грозит перерасти в более широкую конфронтацию в регионе.

Непредсказуемое положение дел в мире, похоже, оказывает сильное влияние на избирателей: для 81% граждан ЕС "текущий международный контекст делает голосование ещё более важным".

Исследование "Евробарометра" даёт представление о том, как граждане ЕС относятся к институту, который они будут напрямую избирать в июне. За несколько месяцев в Европарламенте прошли важные голосования по вопросам миграции, искусственного интеллекта и свободы СМИ.

Однако Европарламент также сотрясали скандалы: от "Катаргейта" до обвинений в том, что некоторым депутатам платили за распространение пророссийской пропаганды.

Несмотря на это, у 41% респондентов "положительное" представление о законодательном органе, что на пять пунктов больше, чем в последнем опросе, проведённом в сентябре-октябре.

В то же время 40% опрошенных назвали своё восприятие "нейтральным" и только 18 % – "негативным". Это первый случай, когда партия "оптимистов" численно превышает ряды "скептиков".

Если смотреть по странам, то самые высокие показатели "позитивного" восприятия демонстрируют Португалия (66%), Дания (59%), Ирландия (59%) и Люксембург (53%).

Венгрия, премьер-министр которой предложил лишить парламент полномочий, склоняется к "положительному" мнению (46 %).

Лагерь "скептиков" не составляет большинства ни в одной из стран-членов, но заметен в Чехии (29%), Франции (28%), Австрии (24%) и Словении (22%).

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В целом 56% граждан Евросоюза хотели бы, чтобы парламент "играл более важную роль".

"Каково ваше мнение о Европейском парламенте?"

В ходе общеблокового опроса участникам также было предложено назвать четыре темы, которым они хотели бы уделить приоритетное внимание.

Борьба с бедностью и социальной изоляцией (33%), здравоохранение (32%), поддержка экономики и создание новых рабочих мест (31%), а также оборона и безопасность ЕС (31%) заняли первые места, что свидетельствует о потрясениях, вызванных крупными кризисами последних нескольких лет: пандемией COVID-19, вторжением России в Украину и рекордной инфляцией.

Также выделяются такие темы, как борьба с изменением климата (27%), будущее Европы (26%), миграция и предоставление убежища (24%), демократия и верховенство закона (23%) и сельскохозяйственная политика (23%) – всё это подробно обсуждалось законодателями.

Полученные данные довольно схожи с результатами эксклюзивного опроса Euronews, проведённого компанией Ipsos в марте, согласно которому борьба с ростом цен, сокращение социального неравенства и поддержка экономического роста больше всего привлекают внимание европейцев.

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На более философской ноте Евробарометр задал отдельный вопрос о ценностях, которые граждане хотели бы, чтобы защищал парламент. Что ответили потенциальные избиратели? – "Мир и демократию".