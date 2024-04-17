EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Почти две трети граждан ЕС готовы проголосовать на июньских выборах в Европарламент – опрос

Выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня.
Выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня. Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Jorge LiboreiroEuronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Почти две трети граждан ЕС заявили, что, скорее всего, примут участие в предстоящих выборах в Европейский парламент.

РЕКЛАМА

71% европейских респондентов заявили, что они, скорее всего, придут на участки выбирать своих представителей в 720-местном Европарламенте – такие выводы сделала официальная социологическая служба "Евробарометр". В опросе приняли участие более 26 000 человек из 27 стран-членов ЕС.

Прогнозируемая явка на 10 пунктов превышает показатели предыдущей избирательной кампании весной 2019 года. 

Новые данные были опубликованы в среду утром, это последний опрос такого рода перед выборами, которые пройдут с 6 по 9 июня.

14% заявили, что "вряд ли" примут участие в голосовании, а 13% ещё не определились со своей позицией. 

В Дании (87%), Нидерландах (86%), Швеции (81%), Финляндии (79%) и Германии (78%) зарегистрированы самые высокие показатели вероятности участия в голосовании.

В некоторых странах предполагаемая явка резко возросла по сравнению с 2019 годом, в том числе в Чехии (с 39% до 58%), Румынии (с 55% до 74%), Австрии и Польше (с 52% до 70% в обеих странах), на Кипре (с 44% до 60%) и в Словакии (с 47% до 62%).

Болгария является единственным государством-членом блока, в котором стало меньше тех, кто намерен воспользоваться своим избирательным правом: с 57% в 2019 году до 50% в 2024 году.

Тем не менее, готовность прийти проголосовать – сильная тенденция по всему ЕС, которая сопровождается ростом "вовлечённости" граждан: 60% заявили, что "интересуются" или "очень интересуются" электоральной гонкой, что на 11 пунктов больше, чем весной 2019 года.

"Евробарометр" также попросил граждан оценить "важность" июньских выборов: 53% заявили о "высокой важности", 36% – о "средней", для 10% это событие "низкой" важности.

Готовность прийти на участки 6-9 июня

Повышенное внимание к выборам происходит в критический для Европы момент, когда Украина пытается отразить российское вторжение при острой нехватке боеприпасов, а конфликт между Ираном и Израилем грозит перерасти в более широкую конфронтацию в регионе.

Непредсказуемое положение дел в мире, похоже, оказывает сильное влияние на избирателей: для 81% граждан ЕС  "текущий международный контекст делает голосование ещё более важным".

Исследование "Евробарометра" даёт представление о том, как граждане ЕС относятся к институту, который они будут напрямую избирать в июне. За несколько месяцев в Европарламенте прошли важные голосования по вопросам миграции, искусственного интеллекта и свободы СМИ.

Однако Европарламент также сотрясали скандалы: от "Катаргейта" до обвинений в том, что некоторым депутатам платили за распространение пророссийской пропаганды.

Несмотря на это, у 41% респондентов "положительное" представление о законодательном органе, что на пять пунктов больше, чем в последнем опросе, проведённом в сентябре-октябре.

В то же время 40% опрошенных назвали своё восприятие "нейтральным" и только 18 % – "негативным". Это первый случай, когда партия "оптимистов" численно превышает ряды "скептиков".

Если смотреть по странам, то самые высокие показатели "позитивного" восприятия демонстрируют Португалия (66%), Дания (59%), Ирландия (59%) и Люксембург (53%).

Венгрия, премьер-министр которой предложил лишить парламент полномочий, склоняется к "положительному" мнению (46 %).

Лагерь "скептиков" не составляет большинства ни в одной из стран-членов, но заметен в Чехии (29%), Франции (28%), Австрии (24%) и Словении (22%).

РЕКЛАМА

В целом 56% граждан Евросоюза хотели бы, чтобы парламент "играл более важную роль".

"Каково ваше мнение о Европейском парламенте?"

В ходе общеблокового опроса участникам также было предложено назвать четыре темы, которым они хотели бы уделить приоритетное внимание.

Борьба с бедностью и социальной изоляцией (33%), здравоохранение (32%), поддержка экономики и создание новых рабочих мест (31%), а также оборона и безопасность ЕС (31%) заняли первые места, что свидетельствует о потрясениях, вызванных крупными кризисами последних нескольких лет: пандемией COVID-19, вторжением России в Украину и рекордной инфляцией.

Также выделяются такие темы, как борьба с изменением климата (27%), будущее Европы (26%), миграция и предоставление убежища (24%), демократия и верховенство закона (23%) и сельскохозяйственная политика (23%) – всё это подробно обсуждалось законодателями.

Полученные данные довольно схожи с результатами эксклюзивного опроса Euronews, проведённого компанией Ipsos в марте, согласно которому борьба с ростом цен, сокращение социального неравенства и поддержка экономического роста больше всего привлекают внимание европейцев. 

РЕКЛАМА

На более философской ноте Евробарометр задал отдельный вопрос о ценностях, которые граждане хотели бы, чтобы защищал парламент. Что ответили потенциальные избиратели? – "Мир и демократию".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Выборы в ЕС: испанские левые делают ставку на строительство жилья

Молодых ведут на евровыборы

Почему "зеленые" теряют популярность в ЕС?

Европейский парламент Европейский союз Роберта Метсола Выборы в Европейский парламент 2024