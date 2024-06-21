Видео. Сильнейшее наводнение в Краоне

Вода в реке Удон на западе Франции поднялась до небывалого здесь уровня - 3,25 метра. В районе был объявлен красный уровень опасности.
В результате наводнения оказались подтоплены 115 домов, без энергоснабжения остались почти 300 зданий, включая детские ясли и частный колледж.
Центр Краона и некоторые другие районы остаются под водой.
Власти города назвали произошедшее "беспрецедентным событием". Министр экологического перехода Франции и территориального единства Кристоф Бешу посетил регион и объявил, что пострадавшие от стихийного бедствия получат компенсации.
В ночь на пятницу вода в реке начала отступать, что позволило части эвакуированных вернуться в свои дома.