EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
Вода в Удоне достигла рекордно высокого уровня
No Comment
Последние обновления:

Видео. Сильнейшее наводнение в Краоне

Вода в реке Удон на западе Франции поднялась до небывалого здесь уровня - 3,25 метра. В районе был объявлен красный уровень опасности.

Вода в реке Удон на западе Франции поднялась до небывалого здесь уровня - 3,25 метра. В районе был объявлен красный уровень опасности.

В результате наводнения оказались подтоплены 115 домов, без энергоснабжения остались почти 300 зданий, включая детские ясли и частный колледж.

Центр Краона и некоторые другие районы остаются под водой.

Власти города назвали произошедшее "беспрецедентным событием". Министр экологического перехода Франции и территориального единства Кристоф Бешу посетил регион и объявил, что пострадавшие от стихийного бедствия получат компенсации.

В ночь на пятницу вода в реке начала отступать, что позволило части эвакуированных вернуться в свои дома.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА