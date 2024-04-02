Как Евросоюз усвоил уроки пандемии

После нашествия коронавируса Евросоюз принял многолетнюю программу здравоохранения. Брюссель гордится тем, что он организовал закупки вакцин совместно с другими столицами

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В Евросоюзе сложилось неоднозначное мнение о его реакции на пандемию коронавируса. По данным эксклюзивного опроса Ipsos, проведенного для Euronews в преддверии европейских выборов, только 40% граждан ЕС одобряют эту реакцию, а 32% не имеют ни положительного, ни отрицательного мнения. Однако из многих вопросов политики, волнующих европейцев, борьба с кризисом в области здравоохранения пользуется наибольшей поддержкой общественности.

Эти усреднённые показатели прикрывает серьёзные различия между странами-членами. В Португалии 74% жителей имеют положительное мнение, за ней следует Финляндия с 55%. На другом конце таблицы 28% румын положительно относятся к действиям ЕС в отношении Covid-19 по сравнению с 24% в Чешской республике.

Генеральный директор Европейского альянса здравоохранения Милка Соколович считает, что многие уроки пандемии усвоены и застрахованы от повторения:

Я бы сказала, что было много положительного в том, как мы избавляли народы от пандемии. В результате начал формироваться Европейский союз здравоохранения. Кроме того, укрепили свои позиции Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское агентство по лекарственным средствам. Санитарно-эпидемиологические мероприятия и вся врачебно-медицинская сфера стали ускоренно развиваться благодаря реакции на вызов, брошенный нам пандемией.

Чтобы решить эту конкретную проблему с охраной здоровья граждан, Евросоюз пошел на беспрецедентный шаг - совместную закупку вакцин. В конце июня 2020 года он разработал единую политическую стратегию, а к концу следующего года подписал контракты на сумму 71 млрд евро на закупку 4,6 млрд доз.

Снова Милка Соколович:

На министерской встрече высокого уровня, когда председателем Совета Евросоюза была Бельгия, стало ясно, что если бы не совместные действия ЕС по вакцинам и их закупкам, невозможно было бы получить достаточное количество доз и справедливо распроделять эти средства от коронавируса. Это было достигнуто во время пандемии. Так что здоровье - это самое важное, и роль ЕС в его охране также является ключевой.

В ответ на кризис с Covid-19 и опираясь на полученный опыт, страны-члены Евросоюза приняли и многолетнюю программу здравоохранения (EU4Health) стоимостью более 5 млрд евро. Она охватывает период с 2021 года по 2027.