EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Как Евросоюз усвоил уроки пандемии

Инъекция вакцины от коронавируса через шприц
Инъекция вакцины от коронавируса через шприц Авторское право Euronews
By Gregoire Lory
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

После нашествия коронавируса Евросоюз принял многолетнюю программу здравоохранения. Брюссель гордится тем, что он организовал закупки вакцин совместно с другими столицами

РЕКЛАМА

В Евросоюзе сложилось неоднозначное мнение о его реакции на пандемию коронавируса. По данным эксклюзивного опроса Ipsos, проведенного для Euronews в преддверии европейских выборов, только 40% граждан ЕС одобряют эту реакцию, а 32% не имеют ни положительного, ни отрицательного мнения. Однако из многих вопросов политики, волнующих европейцев, борьба с кризисом в области здравоохранения пользуется наибольшей поддержкой общественности.

Эти усреднённые показатели прикрывает серьёзные различия между странами-членами. В Португалии 74% жителей имеют положительное мнение, за ней следует Финляндия с 55%. На другом конце таблицы 28% румын положительно относятся к действиям ЕС в отношении Covid-19 по сравнению с 24% в Чешской республике.

Генеральный директор Европейского альянса здравоохранения Милка Соколович считает, что многие уроки пандемии усвоены и застрахованы от повторения: 

Я бы сказала, что было много положительного в том, как мы избавляли народы от пандемии. В результате начал формироваться Европейский союз здравоохранения. Кроме того, укрепили свои позиции Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское агентство по лекарственным средствам. Санитарно-эпидемиологические мероприятия и вся врачебно-медицинская сфера стали ускоренно развиваться благодаря реакции на вызов, брошенный нам пандемией.

Чтобы решить эту конкретную проблему с охраной здоровья граждан, Евросоюз пошел на беспрецедентный шаг - совместную закупку вакцин. В конце июня 2020 года он разработал единую политическую стратегию, а к концу следующего года подписал контракты на сумму 71 млрд евро на закупку 4,6 млрд доз.

Снова Милка Соколович: 

На министерской встрече высокого уровня, когда председателем Совета Евросоюза была  Бельгия, стало ясно, что если бы не совместные действия ЕС по вакцинам и их закупкам, невозможно было бы получить достаточное количество доз и справедливо распроделять эти средства от коронавируса. Это было достигнуто во время пандемии. Так что здоровье - это самое важное, и роль ЕС в его охране также является ключевой.

В ответ на кризис с Covid-19 и опираясь на полученный опыт, страны-члены  Евросоюза приняли и многолетнюю программу здравоохранения (EU4Health) стоимостью более 5 млрд евро. Она охватывает период с 2021 года по 2027.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Пятерка за реактивность: в ЕС позитивно оценили роль Брюсселя в пандемию

ВОЗ: Вакцины от COVID-19 спасли почти 1,5 миллиона жизней в Европе

ЕС дал "зелёный свет" адаптированной вакцине от COVID-19

Еврокомиссия Европейский союз опрос коронавирус пандемия Вакцина от COVID-19