Вертолёт президента Ирана Ибрахима Раиси совершил «жёсткую посадку»

By Euronews

До места аварии пытаются добраться спасатели

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Вертолёт, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил «жёсткую посадку», сообщает Associated Press ссылаясь на иранское государственное телевидение. По последним данным, экипаж вертолета президента самостоятельно вышел на связь. Есть вероятность, что жертв удалось избежать.

Раиси направлялся в провинцию Восточный Азербайджан. Государственное телевидение сообщило, что инцидент произошёл недалеко от города Джолфа, расположенного на границе с Азербайджаном, примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы Ирана, Тегерана.

Раиси находился в Азербайджане для открытия плотины совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это третья плотина, построенная двумя странами на реке Арас.

Как пишет IRNA, cреди пассажиров этого вертолета были Раиси, аятолла аль-Хашем, имам Джума-Тебриза, министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и еще несколько человек. Также сообщается, что суровые погодные условия и сильный туман затрудняют работу спасательных команд.

Всего в воздушной колонне президента летели три вертолета. Два - с чиновниками и министрами - благополучно добрались до места назначения.