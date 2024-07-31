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Иран грозит Израилю "суровым возмездием" после гибели лидера ХАМАС

Протесты после гибели Хании
Протесты после гибели Хании Авторское право Alexandru Dobre/AP
Авторское право Alexandru Dobre/AP
By Euronews
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Власти Ирана, на территории которого был убит лидер ХАМАС, заявили, что гибель Исмаила Хании не останется без ответа, и пригрозили Израилю "суровым возмездием".

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В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании не останется без ответа.

В заявлении КСИР говорится, что Израиль получит "суровый и болезненный ответ со стороны мощного и обширного фронта сопротивления, особенно со стороны исламского Ирана".

Верховный лидер страны Али Хаменеи пообещал Израилю «суровое возмездие» за смерть Хании.

Лидер ХАМАС погиб ранним утром 31 июля в Тегеране, куда прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.

Пресс-служба правительства Израиля опубликовала фотографию Хании, отметив, что "самый высокопоставленный лидер ХАМАС был убит в результате точного удара".

«Это [убийство] не поможет, воля палестинского народа не будет сломлена. Палестинская кровь останется топливом для продолжения борьбы с оккупацией за свободу и независимость. Сегодня кровь мученика Исмаила Хании, наряду с великими мучениками палестинского народа, лидерами, детьми и женщинами, и разрушениями, которые происходят, лишь придаст нам еще больше решимости продолжать сопротивление и борьбу, чтобы добиваться своих прав в рамках законного и единственного представителя - Организации освобождения Палестины», - заявил представитель ООП Васель Абу Юсеф.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что решительно осуждает убийство Хании, называв его "трусливым поступком", который ведёт к "опасному развитию событий".

Израиль усилил меры безопасности в своих дипломатических представительствах по всему миру после гибели лидера ХАМАС.

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