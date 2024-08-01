В Тегеране простились с погибшим лидером ХАМАС Исмаилом Ханией

By Euronews

После молитвы, которую провел верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, гроб с телом Хании провезли по улицам Тегерана. В процессии приняли участие тысячи людей.

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Лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания будет похоронен в пятницу, 2 августа в Катаре.

В четверг в Тегеране прошла церемония прощания.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел погребальную молитву, после чего гроб с телом Хании провезли по улицам иранской столицы от Тегеранского университета к крупнейшей площади города Азади.

В траурной процессии приняли участие тысячи людей с палестинскими и иранскими флагами.

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате авиаудара.

В Иран лидер ХАМАС прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента этой страны Масуда Пезешкиана.

В ХАМАС ответственность за убийство Хании возложили на Израиль. Власти Ирана пообещали, что не оставят нападение без ответа.

Израильское руководство пообещало ликвидировать Ханию и других лидеров ХАМАС после атаки боевиков группировки на Израиль 7 октября, в результате которого 1 200 человек погибли, около 250 были взяты в заложники.