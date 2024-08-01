EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

В Тегеране простились с погибшим лидером ХАМАС Исмаилом Ханией

Прощание с Ханией в Иране
Прощание с Ханией в Иране Авторское право Vahid Salemi/AP
Авторское право Vahid Salemi/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

После молитвы, которую провел верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, гроб с телом Хании провезли по улицам Тегерана. В процессии приняли участие тысячи людей.

РЕКЛАМА

Лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания будет похоронен в пятницу, 2 августа в Катаре.

В четверг в Тегеране прошла церемония прощания.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел погребальную молитву, после чего гроб с телом Хании провезли по улицам иранской столицы от Тегеранского университета к крупнейшей площади города Азади.

В траурной процессии приняли участие тысячи людей с палестинскими и иранскими флагами.

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате авиаудара.

В Иран лидер ХАМАС прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента этой страны Масуда Пезешкиана.

В ХАМАС ответственность за убийство Хании возложили на Израиль. Власти Ирана пообещали, что не оставят нападение без ответа.

Израильское руководство пообещало ликвидировать Ханию и других лидеров ХАМАС после атаки боевиков группировки на Израиль 7 октября, в результате которого 1 200 человек погибли, около 250 были взяты в заложники.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Иран грозит Израилю "суровым возмездием" после гибели лидера ХАМАС

ХАМАС и ФАТХ в Пекине подписали декларацию о "прекращении разногласий"

Суд ООН: политика Израиля на палестинских территориях противоречит международному праву

борьба с терроризмом Палестинские территории Израиль Иран Сектор Газа Война Израиля с ХАМАС