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Эксперты: вооружённые Ираном третьи силы могут принять участие в мести Израилю

Плакат с изображением покойного лидера ХАМАС Исмаила Хании на здании мечети в центре Тегерана, 5 августа 2024 г.
Плакат с изображением покойного лидера ХАМАС Исмаила Хании на здании мечети в центре Тегерана, 5 августа 2024 г. Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано Последние обновления
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Иран пообещал "мощно и решительно" ответить на ликвидацию политического лидера ХАМАС, в котором обвиняет Израиль. Вооружённые Ираном третьи силы могут принять участие в возмездии еврейскому государству за убийство лидера ХАМАС и командира "Хезболла", не исключают эксперты.

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Иран пообещал "мощно и решительно" ответить на ликвидацию политического лидера ХАМАС, в котором обвиняет Израиль. Убийство Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе вызывает опасения по поводу ответной атаки и начала более масштабной войны между Израилем и Соединенными Штатами против Ирана и поддерживающих его ополченцев по всему Ближнему Востоку.

Исламская Республика Иран, используя неотъемлемое право, основанное на международных нормах и предписаниях, безусловно, предпримет серьёзные сдерживающие действия, чтобы гарантировать свою безопасность и наказать агрессора со всей силой, решительностью и жёсткстью
Нассер Канаани
официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана

Накануне представитель ХАМАС в Иране заявил, что Исмаил Хания был убит, когда в здание, в котором он находился в Тегеране, попала ракета. Халед Каддуми заявил в прямом эфире иранского государственного телевидения, что слышал, как это произошло.

"Звук был такой, словно что-то ударило по зданию сверху. Это могла быть ракета. Здание задрожало", - сказал Каддуми. Он опроверг слухи о том, что в комнате Хании была заложена бомба.

В субботу представитель Корпуса стражей Иранской революции заявил, что за убийством Хании стоят США, поддержавшие осуществлённое Израилем нападение.

Между тем ливанская военизированная группировка "Хезболла" заявила, что рано утром в понедельник нанесла удар беспилотником по северу Израиля, в результате чего были ранены двое израильских военнослужащих.

Вооружённые Ираном третьи силы могут принять участие в возмездии Израилю за убийство лидера ХАМАС и командира "Хезболла", не исключают эксперты.

Политика Ирана по вооружению ополченцев укоренилась после Исламской революции 1979 года. Он использует ополченцев в качестве асимметричной угрозы для давления как на Израиль, так и на Соединенные Штаты. Среди основных ополчения, на которые опирается Тегеран, шиитские группировки в Ираке, "Хезболла", ХАМАС и "Исламский джихад", а также йеменские хуситы.

Разведывательные службы Греции предупредили о том, что поддерживаемые Ираном террористы могут попытаться нанести удар по израильским объектам в стране.

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