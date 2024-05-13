Встреча в Анкаре: "У Турции и Греции нет нерешаемых проблем"

By Euronews

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. После продолжительной беседы турецкий лидер выразил мнение, что у двух соседних стран "нет нерешаемых проблем".

РЕКЛАМА

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в течение нескольких часов обсуждали широкий круг вопросов - от экономики и территориальных споров до ситуации в секторе Газа и борьбы с терроризмом.

За последний год это уже четвертая встреча греческого премьера и турецкиого президента. Афины и Анкара укрепляют отношения и пытаются урегулировать давние споры.

"Мы считаем, что укрепление духа сотрудничества между Турцией и Грецией будет полезно для всего нашего региона. У нас только что состоялась очень содержательная, искренняя и конструктивная беседа с премьер-министром", - сказал на совместной пресс-конференции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы можем использовать этот подход поиска взаимопонимания между двумя соседями не в качестве исключения, а сделать это нормой, которая не отменяет хорошо известные различия в наших позициях", - в свою очередь заметил Кириакос Мицотакис.

Две страны НАТО - Турция и Греция - на протяжении десятилетий не могут решить несколько спорных вопросов и трижды за последние полвека оказывались на грани войны.

На совместной пресс-конференции Эрдоган заявил, что у Анкары и Афин "нет нерешаемых проблем".

"Мы рассчитываем решить все вопросы путем честного и открытого диалога", - сказал турецкий президент.

Страны намерены увеличить объемы двусторонней торговли почти вдвое - до 10 млрд долларов.

Эрдоган выразил надежду, что "позитивная атмосфера в отношениях будет способствовать реализации прав турецкого меньшинства и наших соотечественников в Греции".

"Важно найти справедливое и долгосрочное решение кипрской проблемы на основе реалий острова", - подчеркнул лидер Турции.

Кириакос Мицотакис в свою очередь заметил, что единственным решением кипрского вопроса является диалог. Он напомнил, что Греция продолжает поддерживать процесс вступления Турции в Европейский союз, несмотря на имеющиеся трудности.

Когда речь зашла о ситуации в секторе Газа, турецкий президент заявил, что здесь у двух стран "нет согласия", добавив, что не считает ХАМАС террористической группировкой.

"ХАМАС - это организация сопротивления, земли которой оккупированы с 1947 года и которая защищает свои земли после оккупации. Я не считаю ХАМАС террористической организацией, напротив, я рассматриваю членов ХАМАС как людей, ведущих борьбу за защиту своей земли и своего народа", - цитирует заявление Эрдогана турецкое агентство новостей "Анадолу".