Турция прекращает торговлю с Израилем

By Euronews

Турция прекращает торговые отношения с еврейским государством до прекращения огня в секторе Газа

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Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна прекращает торговые отношения с Израилем, объем которых достигал 9,5 миллиардов долларов. По его словам, "события, развернувшиеся между Израилем и Палестиной, неприемлемы".

"Израиль убил 40-45 тысяч палестинцев, - сказал Эрдоган. - Нам как мусульманам невозможно было просто наблюдать. Мы были вынуждены принять меры и сделали шаг, который требовался. У нас был торговый оборот в 9,5 млрд долларов, сейчас мы его прекратили".

Турецкий лидер отметил, что ранее в США встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху еще до того, как разгорелся нынешний кризис: "Я не просто так с ним тогда встретился, а чтобы показать, что Турция и Израиль могут вместе сделать некоторые шаги. Но Нетаньяху оказался безжалостным и проявил эту безжалостность по отношению к детям, женщинам и старикам. Весь Запад, а особенно США, работают в интересах Израиля".

Минторг Турции 9 апреля ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров. Вечером 2 мая министерство объявило о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем. Как сообщил министр торговли Турции Омер Болат, Анкара будет соблюдать решение о торговых санкциях против Израиля до прекращения им огня в секторе Газа и обеспечения беспрепятственной доставки в регион гуманитарной помощи.