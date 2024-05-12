Турецко-греческие отношения: Мицотакис встретится с Эрдоганом в Анкаре

By Euronews

Кириакос Мицотакос приезжает в Анкару с ответным визитом. В декабре на переговоры в Афины ездил Реджеп Тайип Эрдоган.

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Турция и Греция налаживают связи после периода сложных отношений: эти страны-члены НАТО давно спорят о границах в Эгейском море, делении Кипра и ситуации с нелегальной миграцией.

В понедельник, 13 мая, греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

В декабре прошлого года турецкий лидер приезжал с подобным визитом в Афины.

"Похоже, что между береговой охраной двух стран существует тесное сотрудничество, потому что после января резко сократилось количество нелегальных мигрантов, прибывающих из Турции. Это говорит о том, что каналы связи существуют и работают", — говорит депутат греческого парламента Ангелос Сиригос.

Проблемы есть и в сфере культуры. Решение турецких властей вновь превратить почти сто лет имевший статус музея Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть не нашло отклика в Афинах.

"В 2020 году было принято решение превратить музей в мечеть. Не было никаких причин делать это за неделю до визита премьер-министра в Анкару, это можно было сделать через один-два месяца после него или раньше. Сделать это за неделю до него, через день после православной Пасхи, имело собственный смысл", — продолжает Ангелос Сиригос.

Ожидается, что грческий премьер Кириакос Мицотакис расскажет о позитивных шагах, сделанных за последние несколько месяцев, и подчеркнет, что эти шаги являются лучшим доказательством того, что улучшение отношений между странами возможно, даже несмотря на сохраняющиеся значительные разногласия.

После предыдущей встречи лидеры Турции и Греции объявили, что договорились развивать добрососедские отношения, поддерживать каналы связи открытыми, наращивать объемы торговли и работать над вопросами, которые отдаляют их друг от друга.