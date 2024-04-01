By Euronews

Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции с серьезным перевесом одержала победу на местных выборах. Под контроль оппозиции перешли пять крупнейших городских округов: Стамбул, Анкара, Измир, Бурса и Адана.

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В Турции сторонники правящей партии заявляют, что именно отсутствие благодарности среди турецкого населения обеспечило успех оппозиции на местных выборах.

Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) одержала победу на муниципальном уровне в 36 из 81 провинции Турции, в том числе во всех пяти крупнейших городских округах — в Стамбуле, Анкаре, Измире, Бурсе и Адане.

Представитель НРП и действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал в этом городе 50,6% голосов, в то время как кандидат от правящей Партии справедливости и развития Мурат Курум получил 40,5%.

"Такой неблагодарности не должно было быть. Если я не вижу этого, то какие заслуги я видела у оппозиции? Я знаю, что трачу энергию впустую, но я схожу с ума, я не могу с этим смириться", — восклицает Фатма Ханедар, которая поддерживает правящую партию.

"Честно говоря, мы проснулись в хороший день. Я верю, что это будет полезно для нашей страны. Мы все живем на одной земле. Я уверена, что они сделают всё возможное для нашего счастья, для нашего мира", — считает сторонница оппозиции Айше Поплата.

Главной причиной поражения правящей партии называют экономический кризис, усугубившийся из-за нестандартной экономической политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — в частности борьбы с инфляцией с помощью понижения ставки ЦБ.