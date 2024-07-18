EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Парламент Турции обсуждает законопроект об усыплении бродячих собак

Эрдоган заявил, что в стране насчитывается около 4 млн. бездомных животных.
Эрдоган заявил, что в стране насчитывается около 4 млн. бездомных животных. Авторское право Francisco Seco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Francisco Seco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Ожесточённые дебаты идут в турецком парламенте по поводу внесённого партией Эрдогана законопроекта об умерщвлении бездомных животных. Против него выступили оппозиция и зоозащитники.

РЕКЛАМА

В парламенте Турции началось обсуждение законопроекта, позволяющего усыплять бездомных собак.

С инициативой выступила правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее он заявил, что в стране насчитывается около 4 миллионов бездомных животных. Многие бродят стаями, есть случаи нападения на людей.

Законопроект, вызвавший большой общественный резонанс, обязывает муниципалитеты отлавливать бродячих собак и помещать их в приюты для стерилизации. Больных бешенством и агрессивных животных подвергнут эвтаназии.

Муниципалитеты также должны будут построить дополнительные приюты для четвероногих, а в уже работающих - улучшить условия содержания.

Зоозащитники утверждают, что местные власти, во избежание трат, будут массово истреблять животных.

Активисты второй день подряд, несмотря на дождь, протестуют возле здания парламента, требуя отозвать законопроект.

Против него выступает и турецкая оппозиция. Но Партия справедливости и развития Эрдогана в коалиции с другими имеет большинство в парламенте, и законопроект, скорее всего, будет принят, когда он поступит на окончательное утверждение.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Встреча в Анкаре: "У Турции и Греции нет нерешаемых проблем"

Турция прекращает торговлю с Израилем

Выборы в Турции: сторонники правящей партии винят в её поражении "неблагодарное население"

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Собаки защита животных Права животных Животные