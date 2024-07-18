Парламент Турции обсуждает законопроект об усыплении бродячих собак

Ожесточённые дебаты идут в турецком парламенте по поводу внесённого партией Эрдогана законопроекта об умерщвлении бездомных животных. Против него выступили оппозиция и зоозащитники.

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В парламенте Турции началось обсуждение законопроекта, позволяющего усыплять бездомных собак.

С инициативой выступила правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее он заявил, что в стране насчитывается около 4 миллионов бездомных животных. Многие бродят стаями, есть случаи нападения на людей.

Законопроект, вызвавший большой общественный резонанс, обязывает муниципалитеты отлавливать бродячих собак и помещать их в приюты для стерилизации. Больных бешенством и агрессивных животных подвергнут эвтаназии.

Муниципалитеты также должны будут построить дополнительные приюты для четвероногих, а в уже работающих - улучшить условия содержания.

Зоозащитники утверждают, что местные власти, во избежание трат, будут массово истреблять животных.

Активисты второй день подряд, несмотря на дождь, протестуют возле здания парламента, требуя отозвать законопроект.

Против него выступает и турецкая оппозиция. Но Партия справедливости и развития Эрдогана в коалиции с другими имеет большинство в парламенте, и законопроект, скорее всего, будет принят, когда он поступит на окончательное утверждение.