Красочный праздник Ганеша-чатуртхи

Ежегодный праздник Ганеша-чатуртхи собрал тысячи паломников в индийском городе Мумбай. Фестиваль, посвященный индийскому богу с головой слона, проходит в августе-сентябре. По улицам проносят статуи Ганеши в сопровождении живой музыки и танцующих верующих. Праздник длится 10 дней. Ганеша считается богом мудрости, изобилия и удачи

Ежегодный праздник Ганеша-чатуртхи собрал тысячи паломников в индийском городе Мумбай. Фестиваль, посвященный индийскому богу с головой слона, проходит в августе-сентябре. По улицам проносят статуи Ганеши в сопровождении живой музыки и танцующих верующих. Праздник длится 10 дней. Ганеша считается богом мудрости, изобилия и удачи