Инфляция вынуждает чехов закупаться за рубежом

Из-за инфляции и роста цен многие чехи предпочитают закупаться в соседних странах, где продукты оказываются значительно дешевле. Репортаж из приграничных районов.
Инфляция и постоянно растущие цены вынуждают чехов совершать покупки за границей, особенно в Польше. Цены в магазинах здесь до 30% ниже не только на продукты питания, фрукты и овощи, но и на дорогие товары: одежду, электронику и даже мебель. Покупатели говорят, что ездят за границу регулярно:
— Мы приезжаем сюда обычно раз в неделю, потому что продукты здесь либо дешевле, либо одинаково дорогие, но лучше.
— Здесь я покупаю полную корзину, а в Чехии — только половину корзины (за ту же цену).
Рост цен в Чехии объясняют пандемией COVID-19 и войной в Украине, из-за которой подорожали энергоносители. Хотя инфляция сократилась с почти 30% до 14,3%, она по-прежнему остается на одном из самых высоких уровней в европейских странах.
По словам официального представителя крупнейшего в Чехии банка Česká spořitelna Филипа Хрубого, государство понесёт значительные потери в этом году из-за закупок продуктов в Польше:
«Можно предположить, что если траты в Польше останутся на прежнем уровне, чешское государство потеряет около 3 миллиардов чешских крон в виде выплат НДС её гражданами в Польше в этом году».
Устойчивость чешской кроны также способствует покупкам за рубежом. Чехи всё чаще ездят за основными продуктами питания и другими товарами в соседних страны, такие как Германия, Австрия и Словакия.
Инфляция в Чехии падает небыстро. Поэтому цены остаются на том же уровне или даже немного растут. Поэтому здесь, на польской границе, у них все еще будет достаточно чешских клиентов.