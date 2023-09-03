Инфляция вынуждает чехов закупаться за рубежом

By Иржи Скачел

Из-за инфляции и роста цен многие чехи предпочитают закупаться в соседних странах, где продукты оказываются значительно дешевле. Репортаж из приграничных районов.

Инфляция и постоянно растущие цены вынуждают чехов совершать покупки за границей, особенно в Польше. Цены в магазинах здесь до 30% ниже не только на продукты питания, фрукты и овощи, но и на дорогие товары: одежду, электронику и даже мебель. Покупатели говорят, что ездят за границу регулярно:

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— Мы приезжаем сюда обычно раз в неделю, потому что продукты здесь либо дешевле, либо одинаково дорогие, но лучше.

— Здесь я покупаю полную корзину, а в Чехии — только половину корзины (за ту же цену).

Рост цен в Чехии объясняют пандемией COVID-19 и войной в Украине, из-за которой подорожали энергоносители. Хотя инфляция сократилась с почти 30% до 14,3%, она по-прежнему остается на одном из самых высоких уровней в европейских странах.

Мало того, что инфляция здесь была очень высокой, но, что, вероятно, также очень беспокоит чехов, так это то, что рост заработной платы здесь был далеко не достаточно высоким, чтобы компенсировать инфляцию. Вит Храдил экономист

По словам официального представителя крупнейшего в Чехии банка Česká spořitelna Филипа Хрубого, государство понесёт значительные потери в этом году из-за закупок продуктов в Польше:

«Можно предположить, что если траты в Польше останутся на прежнем уровне, чешское государство потеряет около 3 миллиардов чешских крон в виде выплат НДС её гражданами в Польше в этом году».

Устойчивость чешской кроны также способствует покупкам за рубежом. Чехи всё чаще ездят за основными продуктами питания и другими товарами в соседних страны, такие как Германия, Австрия и Словакия.

Инфляция в Чехии падает небыстро. Поэтому цены остаются на том же уровне или даже немного растут. Поэтому здесь, на польской границе, у них все еще будет достаточно чешских клиентов.