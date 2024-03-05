Франция примет участие в закупке 800 тысяч снарядов для Украины - Макрон

By Euronews

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддерживает инициативу Праги о закупке для ВСУ боеприпасов в третьих странах.

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Франция поддерживает инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон заявил во время визита в Прагу.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом Макрон уточнил, что правительство Франции сделает конкретные предложения о том, как именно страна может принять участие в этой программе.

В середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Павел сообщил, что Чехия нашла возможность закупить для ВСУ в третьих странах 800 тысяч артиллерийских снарядов. Выделить средства на осуществление данной инициативы согласились около 15 стран, в их числе Великобритания, Бельгия, Дания, Канада, Швеция и Нидерланды.

Макрон также прокомментировал свое недавнее заявление о возможности отправки западных войск в Украину.

Эммануэль Макрон, президент Франции:"Я призывал к стратегическому прорыву, и я полностью поддерживаю эту идею. Мы должны реалистично оценивать ситуацию, которая складывается в Европе, существующие риски, и то, что мы должны отстаивать".

Президент Чехии Петр Павел в свою очередь подчеркнул, что необходимо рассматривать все варианты помощи Украине, но исключил возможность размещения там боевых войск.

Петр Павел, президент Чехии:"Украина, несмотря на нападение, по-прежнему является суверенной страной. И даже если на ее территории будет действовать учебная миссия, это не является нарушением каких-либо международных норм. От нас зависит, какую форму помощи мы выберем для Украины, если мы останемся в рамках небоевых действий".