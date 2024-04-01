Шествие Иуды на Пасху

By Jiří Skácel

В нескольких населенных пунктах на северо-востоке Чехии на Пасху по улицам водят соломенного Иуду, чучело которого в конце шествия сжигают. Полученные от жителей сладости и яйца юные участники процессии делят между собой.

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В двух десятках деревень на севере Чехии в Белую субботу по улицам водят Иуду. Это старинная местная пасхальная традиция.

"Первое упоминание об этом шествии встречается в местной хронике 1893 года, когда деревенский учитель написал песню, которую поют и сегодня", - рассказывает один из жителей деревни Франтишек Риха.

"За предательство Иисуса ты должен гореть в аду вместе с дьяволом", - поют участники процессии.

Около двух часов уходит на то, чтобы нарядить одного из местных мальчишек в соломенный костюм Иуды, который весит более 15 килограммов. Изготовление такого костюма занимает несколько дней.

"Это странное чувство. Я могу двигаться, но это непросто", - говорит Мирослав, изображающий в этот день предателя Иисуса.

Соломенного Иуду ведут от двери к двери по всей деревне. Участники шествия - мальчики в возрасте до 15 лет. Процессия проходит через всю деревню под грохот трещоток и пение. Идущий во главе просит у жителей яйца, сладости или деньги.

"Это его наказание. За предательство Иисуса Иуду с позором проводят через всю деревню и в конце сжигают", - говорит организатор Давид Бачина.

После сожжения соломенного чучела Иуды, мальчишки делят между собой добычу.

Шествие "вероломного Иуды" в соломенном костюме через деревню, а затем его сожжение связано с магией и религиозным пониманием природы. Это своего рода весеннее очищение личности, передает из Чехии корреспондент Euronews Иржи Скацел.