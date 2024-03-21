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В "Вышеградской четверке" согласия нет

Министр иностранных дел Польши, Чехии, Венгрии и Словакии Радослав Сикорский, Ян Липавский, Петер Сийярто и Юрай Бланар
Министр иностранных дел Польши, Чехии, Венгрии и Словакии Радослав Сикорский, Ян Липавский, Петер Сийярто и Юрай Бланар Авторское право AP Photo
By Кнарик Хачатрян
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Чехия и Польша выступают за отправку боеприпасов Украине - Венгрия и Словакия поддерживать инициативу не хотят

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Глубокие разногласия по поводу военной помощи Украине возникли на встрече в Праге между лидерами Чехии, Польши, Венгрии и Словакии. Так называемая "Вышеградская четвёрка" обычно стремится выступать единым фронтом по вопросам, представляющим взаимный интерес. Но сейчас Венгрия и Словакия не хотят присоединиться к альянсу под руководством Чехии, который будет закупать артиллерийские снаряды для Украины. А Варшава в числе 18 стран с энтузиазмом поддерживает эту инициативу.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:

"Я хотел бы под конец поздравить и поблагодарить Чешскую Республику и всех, кто способствовал появлению этой прекрасной идеи инициативы по боеприпасам. Мы очень рады внести свой вклад не только в финансовом отношении, но и в очень эффективную логистическую операцию, чтобы боеприпасы смогли попасть туда, куда нужно – на фронт".

При предыдущем правительстве Любляна поставляла оружие Киеву. Но теперь, осуждая российское вторжение в Украину, Венгрия и Словакия тем не менее заявляют, что им следует ставить на первое место свои национальные интересы.

Юрай Бланар, министр иностранных дел Словакии:

"Что  для нас очень важно -  это то, что мы должны бороться за наши национальные интересы. Как вы, возможно, знаете, Словакия очень зависит от газа и ядерного топлива из России".

На прошлой неделе Германия и Франция также заявили, что внесут свой вклад в чешскую схему, но канцлер Олаф Шольц подтвердил, что его страна не будет отправлять в Украину ракеты большой дальности. Данное ранее обещание о поставках боеприпасов ЕС не выполнил.

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