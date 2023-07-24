Почему грузинский сыр не пускают в Европу

Euronews Georgia

По словам экспертов, большую часть грузинского молока невозможно проследить «от поля до тарелки»

Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано 9 лет назад. Среди прочего, документ предусматривает и значительное упрощение двусторонней торговли. Но молочные продукты из Грузии пока не могут попасть на европейский рынок: они не соответствуют стандартам Брюсселя.

Некоторые эксперты полагают, что 95% молочных продуктов в Грузии сделаны на незарегистрированных предприятиях.

Ана Микадзе-Чикваидзе, председатель Ассоциации сыроваров Грузии:

«Мы должны определять, есть ли в молоке переносчики таких заболеваний, как сибирская язва, мастит или бруцеллёз. Необходимо информировать о таком молоке, объявив его неприемлемым для грузинского рынка. Удивительно, но регулирующие органы не берут на себя ответственность».

На этом фоне регистрировать своё предприятие и следовать санитарным нормам оказывается просто не выгодно: такая продукция стоит заметно дороже и не привлекает покупателей.

Ресан Басиладзе, директор фабрики:

«Сыр в нашем магазине стоит 8 евро, а аналоги незарегистрированных производителей стоят 5—6 евро».

Мака Чихашвили, исполнительный директор федерации «Грузинское молоко»:

«Зарегистрированные предприниматели сталкиваются с более высокими издержками, из-за чего маркированный сыр в супермаркетах становится дороже по сравнению с немаркированными альтернативами на фермерских рынках».

В руководстве Грузии оспаривают утверждения о том, что 95% продавцов молока и сыра незарегистрированы. В правительстве уверены, что ответственность за контроль качества несут не только государственные органы, но и сами производители.

Ана Гемазашвили, Национальное продовольственное агентство:

«Регистрация продавцов на рынках не обязательна, но семейные производственные предприятия должны зарегистрироваться в Национальном агентстве продовольствия и соблюдать определённые правила».

Бизнесмены отмечают, что законы, возможно, соответствуют требованиям, но власти не имеют или не выделяют достаточно ресурсов для того, чтобы контролировать их исполнение.

Вахтанг Кобаладзе, координатор программ Центра стратегических исследований и развития Грузии:

«Национальному агентству продовольствия не хватает ресурсов для эффективного мониторинга грузинского рынка, включая молочные продукты. До тех пор, пока контроль не станет государственным приоритетом, инспекции и лабораторные исследования будут иметь ограниченный масштаб».

Европейский союз установил семилетнюю процедуру допуска молочных продуктов на свой рынок. Этот процесс включает несколько этапов исследования как производственных, так и деловых аспектов. Но Грузия до сих пор не инициировала его.