В мире отправляется в мусор почти пятая часть произведенного продовольствия

By Euronews

Из-за нехватки продовльствия на планете страдают более 800 млн человек. При этом, по данным Программы ООН по окружающей среде, 19% произведенных продуктов питания и остатков пищи отправляются в мусор.

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Человечество отправляет в мусор почти пятую часть произведенных во всем мире продуктов питания. Об этом говорится в докладе Программы ООН по окружающей среде. Данные собраны за 2022 год.

Большая часть отходов (60%) приходится на домохозяйства. Каждый человек выбрасывает ежегодно 79 килограммов продуктов и остатков пищи.

Эксперты при этом подчеркивают, что из-за нехватки продовольствия на планете страдают около восьмисот миллионов человек.

Пищевые отходы, указывают авторы доклада, продолжают наносить ущерб мировой экономике и способствуют изменению климата, загрязнению и уничтожению природной среды.