Женщины, меняющие мир: портреты активисток

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Права транссексуалов, доступ к абортам, изменение климата и феминизм: Euronews поговорил с жительницами Европы, ставшими лидерами в своих областях.

До гендерного равенства "еще 300 лет": с таким суровым предупреждением выступила Организация Объединенных Наций в преддверии Международного женского дня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что права женщин "подвергаются злоупотреблениям и нарушениям" по всему миру. За изменением ситуации борются миллионы активистов. Вот истории некоторых из них.

Только не в больницу!

Одно из "самых опасных мест для беременной женщины в Польше – больница". Об этом с уверенностью говорит Марта Лемпарт, вдохновительница Всепольской забастовки женщин.

Она - одна из тысяч активисток, пытающихся сделать репродуктивное здравоохранение в Польше доступным. Почему Лемпарт считает больницы опасными? "Врачи всегда ставят жизнь и права матери ниже прав плода", - поясняет она.

Марта Лемпарт на очередной акции. Czarek Sokolowski/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Действительно, Польша – страна с одним из самых рестриктивных и консервативных законодательств в мире по вопросу прерывания беременности. Аборт там объявлен вне закона за редчайшими исключениями: при угрозе жизни женщины, инцесте и изнасиловании. Однако активисты констатируют, что и эти обстоятельства редко учитываются в официальной медицине.

В 2020 власти пошли на дальнейшее ужесточение закона, запретив прерывать беременность в случае неизлечимой патологии плода. Решение стало толчком к массовым протестам и забастовкам.

"После протестов в 2020 году все знают номер телефона организации "Аборты без границ", - говорит Лемпарт, ссылаясь на работу своих соратников по движению за права женщин. Эта НПО помогает желающим прервать беременность безопасно и грамотно: если речь идет о раннем сроке, то женщине помогают с медикаментозным абортом, если о большем - то организуют выезд в Германию, Чехию, Словакию, Австрию, Бельгию, Францию и другие страны.

Лемпарт говорит о настоящем сдвиге в общественном сознании. Она вспоминает, что в 2016 году поддержка легализации абортов составляла в обществе только 37%, а к сегодняшнему дню, судя по опросам, выросла до 70%.

Пол и война

Когда началась война в Украине, квартира Анастасии Евы Домани стала настоящим гуманитарным центром для трансгендерного сообщества страны.

"Нашей целью было не мобилизовать сообщество, не заниматься продвижением идей или сменой законов, а в первую очередь помочь людям - едой, деньгами, гормонами и лекарствами", - рассказала Euronews Домани, женщина-трансгендер, активистка и директор НПО "Когорта".

Некоторые подопечные НПО нуждались в срочной юридической поддержке. Домани пояснила: это связано с тем, что у многих представителей сообщества гендерные маркеры в документах не соответствуют их реальному полу - например, у транс-женщин в документах указан мужской пол. Это может создать проблемы для тех, кто хочет покинуть страну - с учётом запрета на выезд из Украины для мужчин, пригодных по возрасту к военной службе, осложнить жизнь в случае получения повестки.

Домани активно занимается просветительской деятельностью, помогая примыкающим к ее НПО новичкам. По разным данным, в начале полномасштабного вторжения России в Украину страну смогли окинуть до 2 тысяч членов украинского трасгендерного сообщества. Многие из них были правозащитниками – их теперь в Украине не хватает, и Домани пытается заполнить брешь.

Климат - личное дело каждого

Как и многие люди ее возраста, Занна Ванрентергем впервые заинтересовалась климатом, посмотрев документальный фильм "Неудобная правда", снятый при участии бывшего вице-президента США Альберта Гора.

Позднее женщина присоединилась к группе климатических активистов Бельгии Climate Express, затем стала руководителем проекта в Greenpeace Belgium - организации, которая пытается избавить страну от ископаемого топлива.

По словам Занны, число заинтересованных в сохранении здоровья планеты растет впечатляющими темпами. "Я никогда не видела такого количества людей, выступающих в защиту климата, - заявила она в интервью Euronews. - Никогда не видела столько пожилых, молодых, подростков, активно пытающихся что-то изменить".

По данным Европейского союза, за последние 40 лет климатические явления нанесли блоку более убытков на 487 миллиардов евро убытков, за этот период из-за экстремальных погодных явлений в Европе погибли свыше 138 тысяч человек.

"Сейчас в Европе очень мало людей, которые не испытали бы на себе сильную жару, лесные возгорания, засуху, - комментирует активистка. – Пора увидеть, что да, изменение климата идёт на наших глазах и в той или иной степени влияет на жизнь каждого европейца".

По мнению Ванрентергем, климатическая повестка невозможна без прорыва в других областях: "Наша экономическая система построена на структурном неравенстве - неравенстве между мужчинами и женщинами, между богатыми и бедными. И его нужно ликвидировать, поскольку пока оно сохраняется, мы не можем объединить всех членов общества для решения климатических задач".

Новый взгляд на женщину

Для многих активистов в Украине, таких как Тая Герасимова, война стала причиной радикальных изменений. Наша героиня - одна из участниц "Марша женщин Украины", группы, которая до полномасштабного вторжения России регулярно организовывала демонстрации. Их главной целью на тот момент было добиться ратификации Киевом Стамбульской конвенции, международного договора, обязывающего страны активно бороться с домашним насилием.

С началом войны организация быстро превратилась в гуманитарный центр, ответив на более чем 35 тысяч просьб о помощи, создав три новых шелтера и оказав поддержку в поиске жилья за рубежом для 7 тысяч беженцев.

По словам Герасимовй, жены - "самая уязвимая группа в Украине", особенно когда речь идет о многодетных, малооплачиваемых, вынужденных ухаживать за инвалидами или пожилыми.

Одновременно активистка отмечает, что за первый год войны стала свидетелем позитивных изменений в общественном менталитете. Так, если в 2018 году с утверждением "Женщины всегда должны подчиниться мужьям" соглашались 29% респондентов в Украине, то в 2022 году их число снизилось до 8%. Опрос был проведён НПО "Инсайт", там отметили положительную динамику и в других направлениях общественной дискуссии в отношении прав и роли женщин.

Изменения, считает Герасимова, отчасти связаны с тем, что женщины стали немного более заметны в социальной жизни во время войны. "Сейчас в Украине очень много женщин-волонтеров, женщин, которые идут в армию, тех, кто занимается гуманитарной помощью", - напоминает она.

Еще одна причина - желание отмежеваться от провозглашаемых страной-агрессором, Россией, так называемых традиционных ценностей. На фоне войны, считает Герасимова, общество осознало большую потребность двигаться в противоположном направлении - к "гендерному равенству и европейским ценностям".