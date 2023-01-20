"Весёлый феминизм" и звуки живой природы: европейская культура за неделю

"Весёлый феминизм" — так называется выставка работ из коллекции Базельского художественного музея, посвящённая всему спектру женских качеств и чувств. Произведения созданы за последние 60 лет. Кураторы открыто признают, что намерено выбрали провокационный подход, чтобы разрушить стереотипы, которые обычно ассоциируются с женщинами.

Римский музей современного искусства MAXXI приглашает на "Цифровые антитела": с помощью этой экспозиции организаторы исследуют отношения, которые складываютсясегодня между цифровыми мирами и современной реальностью, и пытаются выяснить, как изменятся межличностные связи на фоне развития искусственного интеллекта.

В Парижской филармонии слышен вой, стрекотание и щебетание. Выставка Musicanimale рассказывает о том, как естественные звуки живой природы повлияли на культуру и музыкальное искусство человека, и предупреждает, что уже в ближайшем будущем многие из этих голосов могут исчезнуть из-за вымирания видов.