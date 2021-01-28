Польша: запрет абортов вступил в силу

Сразу после публикации в "Официальном вестнике" решения Конституционного суда Польши о запрете абортов по причине, не угрожающей жизни и здоровью матери, тысячи людей вышли на улицы Варшавы и других городов. В столице участники акции, инициатором которой снова выступило гражданское движение "Женская забастовка" , собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу. Полиция через громкоговорители призывала всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания запрещены.

От здания суда разросшийся, по данным организаторов, до нескольких тысяч кортеж направился к штаб-квартире правящей в республике партии "Закон и справедливость", заблокировав другие улицы и ключевые перекрестки. Но подойти вплотную к зданию манифестантам помешали усиленные полицейские кордоны.

Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода с политической арены правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Ранее власти откладывали публикацию принятого 22 октября прошлого года решения о запрете абортов, аргументируя отсрочку необходимостью получить письменное обоснование Конституционного суда. В среду оно было напечатано. Там сказано: "человек с момента зачатия имеет право на жизнь", что гарантируется основным законом Польши.

Теперь аборт можно официально сделать в Польше только если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания не могут считаться основанием для аборта.