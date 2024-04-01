Венгерские пасхальные традиции: в Холлокё женщин обливают водой

By Euronews

В пасхальный понедельник в венгерской деревне Холлокё принято обливать женщин водой из ведер. Это древняя традиция.

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В деревню Холлокё на северо-востоке Венгрии стекаются туристы, чтобы увидеть, как мужчины выливают ведра воды на женщин. Таков здешний обычай пасхального понедельника.

Венгерская традиция окропления женщин водой уходит корнями в глубь веков. В старину было принято поливать водой молодых девушек, на которых хотели жениться.

Считается, что этот обряд связан с повериями об очистительной силе воды и Крещением.

"Когда я надеваю этот традиционный костюм, я чувствую себя в безопасности. Это настоящая я, это мой дом", — рассказывает танцовщица Лилиана Гюрко.

Деревня Холлокё была построена большей частью в XVIII веке. В ней исключительно хорошо сохранилась традиционная форма поселения, специфическая архитектура и деревенский быт.

С 1987 года Холлокё считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В Холлокё ни одна девушка не сможет остаться сухой. Четырехдневный пасхальный фестиваль стал самым престижным собранием народных танцоров и певцов, и это привлекает в Холлокё всё больше и больше людей с каждым годом", — передает из деревни корреспондент Euronews Золтан Сипошеги.