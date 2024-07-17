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Выставка памяти женщин, боровшихся против нацизма

Выставка дуэта художников Ханны Гольдштейн и Клаудии Балстерс в Берлине
Выставка дуэта художников Ханны Гольдштейн и Клаудии Балстерс в Берлине Авторское право De Oliveira Guedes, Christina Maria/
Авторское право De Oliveira Guedes, Christina Maria/
By Kristina Jovanovski и Lucy Davalou
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

По словам организаторов выставки, она злободневна на фоне роста популярности ультраправых

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20-го июля исполняется 80 лет со дня самого известного покушения на Гитлера — взрыва в «Волчьем логове». К этой дате немецкие художницы организовали выставку, рассказывающую о вкладе, который в борьбу с нацизмом внесли женщины. По словам авторов, женские свидетельства войны часто раскрывают иную картину, чем традиционная историография.

Ханна Гольдштейн, художница:

«Женские истории всегда считались менее важными, чем мужские, и есть много причин, чтобы предположить, почему это так. Одна из них — историю пишут победители, так? И до сих пор нашу историю писали в основном белые мужчины, и они писали, конечно, о себе».

Одна из главных героинь выставки — политик и писательница Аннедора Лебер, вдова одного из казнённых заговорщиков. Именем её мужа Юлиуса Лебера названо множество улиц и школ, Аннедора же известна своими книгами об истории Сопротивления, написанным в сотрудничестве с Вилли Брандтом.

Клаудия Бальстерс, художница:

«Мы выставлялись во Франции и в Германии. Посетители, которые приходили к нам, возможно, припоминали собственные семейные истории и были очень тронуты тем, что наши работы в себе несут, и даже задавались вопросом о собственной роли в истории и обществе».

Выставка, которая проходит в «Доме Вилли Брандта» — штаб-квартире социал-демократической партии — по мнению организаторов, как никогда злободневна. Рост популярности ультраправой идеологии заметен по всей Европе. А в Германии за последний год заметно участились нападения вандалов на мемориалы жертвам нацизма.

Кристина Йвановски, Euronews:

«Выставка проходит на фоне усиления ультраправых. На прошедших выборах в Европарламент партия „Альтернатива для Германии“ заняла второе место среди немецких избирателей. Художницы надеются, что их работы помогут обрести вдохновение в сегодняшнем политическом контексте».

Ханна Гольдштейн, художница:

«Нужно продолжать борьбу, потому что в Европе сейчас довольно пугающая ситуация, да и во многих частях мира. Нам нужно быть храбрыми и показывать, что мы не хотим так жить. Мы хотим справедливого и честного мира, и я думаю, что люди, которые приходят сюда, могут черпать вдохновение в этом».

Это не единственная экспозиция, посвящённая женщинам, боровшимся с нацизмом. Ещё одна открыта в мемориальном центре немецкого сопротивления в Берлине. Её организаторы собрали 260 имён, многие из которых ранее не были известны широкой публике.

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