"Пиррова победа" Макрона: президент не смог успокоить общественный гнев

Euronews

Сожженные мусорные баки, акты вандализма и стычки с полицией.

Несколько тысяч протестующих вышли на улицы французских городов сразу после обращения президента к нации минувшим вечером.

В нем Эммануэль Макрон защищал крайне непопулярную пенсионную реформу и дал себе 100 дней, чтобы снова поставить Францию на ноги.

Президент также признал гнев по поводу роста цен и рабочих мест, которые "не позволяют слишком многим французам жить хорошо".

Изменения были необходимы, чтобы гарантировать пенсию каждому и увеличить благосостояние нашей нации. Ответ не мог заключаться в снижении пенсий или увеличении социальных пособий для тех, кто работает. И мы также не могли просто продолжать ничего не делать, потому что дефицит продолжал бы расти, как и долг будущих поколений Эммануэль Макрон президент Франции

Работа, верховенство права и социальный прогресс: таковы объявленные Макроном "три пути воссоединения страны".

Но едва ли это смогло успокоить общественный гнев и убедить профсоюзы прекратить забастовки. Они намерены продолжить борьбу и предупредили о массовых протестах в День труда 1 мая.

Опросы показывают, что большинство французов по-прежнему выступают против спорной реформы.

Вместе с тем, рейтинг популярности Макрона снизился, и некоторые аналитики считают, что он дал фору лидеру ультраправых Марин Ле Пен на длинном пути к выборам 2027 года.

Пресса окрестила принятие правительством Макрона реформы "пирровой победой" в честь греческого царя, который победил римлян, но при этом потерял большую часть своей армии.