Французы разгневаны решением Конституционного совета

Euronews

Французские профсоюзы в гневе после того, как Конституционный совет Франции в целом одобрил весьма непопулярную пенсионную реформу. Юристы сочли соответствующими основному закону главные пункты документа, а заодно и отвергли требование оппозиции провести общенациональный референдум по этому вопросу.

Стихийные манифестации прошли во всех крупных городах республики, в ряде случаев они завершились беспорядками. В Париже за поджоги мусорных баков и погромы задержаны более сотни человек. В городе Ренн сожгли дотла полицейский участок.

Подожжённый полицейский участок в Ренне DAMIEN MEYER/AFP or licensors

Софи Бине, генеральный секретарь профсоюза CGT:

«Профсоюзы призывают к исторической демонстрации 1 мая. Это первый случай, когда все профсоюзные организации призывают работников выйти на улицы 1 мая. Это будет массовая, беспрецедентная, исключительная волна протеста».

Среди прочего, реформа предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет. Правительство может одобрить планы президента Макрона уже на следующей неделе, и тогда они вступят в силу в сентябре этого года.