Франция: закон о повышении пенсионного возраста вступил в силу

Euronews

Сотни протестующих вышли на улицы Ренна и Бордо после того, как в ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал вызвавший возмущение в обществе законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Он сразу же был опубликован в Официальном журнале Французской Республики и, следовательно, вступил в силу.

Профсоюзы уже назвали это "постыдным решением", принятым "глубокой ночью, за спинами работников и работниц".

"Это реформа, которая создает своего рода политический кризис доверия и открывает дорогу экстремистским партиям, ожидающим своей очереди. Так что я думаю, что эту реформу, хорошая она или нет, нужно было отложить", — считает юрист Лоран Карон.

"Когда же наслаждаться пенсией? Не работать же всю жизнь. К тому времени, когда сможешь наслаждаться пенсией, уже умрешь", — говорит учительница Микаэль Уттара.

В субботу премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что обсуждение "сложной", но "необходимой" пенсионной реформы завершено и предложила перевернуть эту страницу, отметив, что её правительство готово говорить с профсоюзами о других социальных проблемах.

Вечером в понедельник с обращением к французам выступит президент Франции Эммануэль Макрон.