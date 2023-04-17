Под музыку кастрюль: президент Франции объявил об еще одной реформе

Euronews

Президент Франции Эммануэль Макрон в атмосфере политического и социального кризиса признал в обращении к нации, что его пенсионная реформа не нашла достаточной поддержки, но сказал, что она вступит в силу этой осенью.

Для снятия напряженности в обществе Макрон пообещал провести большую трудовую реформу. Выступление главы государства улица встретила громом кастрюль.

Эммануэль Макрон, президент Франции:"Этот новый договор о жизни на работе будет создан в ближайшие недели и месяцы через социальный диалог и очень конкретные соглашения на национальном уровне, но также и местном, которые профсоюзы и организации работодателей смогут найти. Более широко, именно через реиндустриализацию мы восстановим нашу силу и создадим более высокооплачиваемые рабочие места".

"Я не хочу торговаться и говорить: не хочешь помидоры, я дам тебе огурцы. Речь идет о двух годах жизни!", - заявила Софи Бине, лидер Всеобщей конфедерации труда, второго по численности профсоюза страны. Она сказала, что не намерена говорить с Макроном ни о чем, кроме пенсий.

Сам президент сообщил, что дает себе "100 дней" до 14 июля, чтобы исцелить страну . Он уточнил, что премьер Элизабет Борн подробно изложит дорожную карту правительства на следующей неделе.