Венгрия выходит из Международного инвестиционного банка после введения против него санкций США

Венгрия объявила о выходе из подконтрольного России Международного инвестиционного банка, штаб-квартира которого с 2019 года находится в Будапеште.

Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что деятельность банка "стала невозможной" после того, как Соединенные Штаты наложили на организацию блокирующие санкции.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло банк в санкционный список 12 апреля. Под ограничительные меры также попали глава банка Николай Косов и его заместители Георгий Потапов и Имре Ласлоцки.

В американском Минфине заявили, что банк служит Москве механизмом для обхода санкций.

Ранее о выходе из МИБ сообщили Румыния и Болгария. Состав его акционеров уже покинули Чехия и Словакия. Членами инвестбанка остаются Россия, Вьетнам, Куба и Монголия.