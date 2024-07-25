Решит ли госгарантия проблему доступа молодых людей к жилью в Португалии?

Даже если государство выступит гарантом для получения ипотеки, эта мера не решит структурную проблему заоблачной стоимости заветных квадратных метров и низких доходов молодёжи, считают эксперты.

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В Португалии молодые люди в возрасте до 35 лет смогут воспользоваться государственной гарантией для получения ипотеки со стопроцентным одобрением при покупке своего первого жилья. Эта мера дополняет другие, разработанные правительством, такие как освобождение от муниципального налога на передачу прав собственности (IMT) и гербового сбора.

Под действие декрета подпадают молодые люди, зарабатывающие до 5 800 евро до вычета налогов в месяц (8-я налоговая категория) и покупающие недвижимость на сумму не более 450 000 евро.

Однако мера, призванная облегчить доступ к кредитам на покупку жилья, с самого начала сталкивается с препятствиями – низкими доходами большинства молодых людей и резким ростом цен на квартиры.

"Эта гарантия может, действительно, помочь разрешить ряд трудностей для некоторых молодых людей, которые желают приобрести недвижимость стоимостью до 450 000 евро, молодых людей в возрасте до 35 лет включительно. Но декрет – это не панацея. Эта мера не отменяет всех проблем, с которыми сталкиваются молодые португальцы при попытке стать собственниками жилья", – заявил в интервью Euronews Жуан Перейра душ Сантуш, экономист и доцент Высшего института экономики и менеджмента (ISEG) в Лиссабоне.

Учитывая, что две трети молодых людей зарабатывают менее 1000 евро в месяц, немногие банки будут готовы предоставить кредит тем, кто находится в таких условиях, учитывая риск невозврата.

Более того, существует дефицит жилья по ценам, соответствующим их доходам.

"С конца 2022 года и в начале 2023 года мы наблюдаем постепенное увеличение предложения, но оно всё ещё далеко от того уровня, который был в 2020 или 2021 году. Таким образом, предложение на рынке растёт, но его всё ещё недостаточно для удовлетворения существующего спроса", – отмечает Жуан Браж, глава компании idealista/data Portugal.

Как предупредил управляющий Банком Португалии Мариу Сентену, при реализации этих мер необходимо "проявлять осторожность", чтобы избежать дополнительного давления на рынок до тех пор, пока предложение не будет скорректировано.

Согласно последним данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE), объём предложения на португальском рынке в 2023 году увеличился на 27 248 единиц жилья, что на 9,2 процента больше, чем в предыдущем году.

Тем не менее, меры по увеличению предложения всё ещё могут быть рассмотрены.

"Я бы хотел видеть больше мер, которые могут повлиять на увеличение предложения, а именно меры, которые могли бы упростить получение муниципальных лицензий или дали бы нам понимание того, что буксует. Пока непонятно, чем объясняются столь долгие сроки, на протяжение которых люди добиваются разрешений в городском совете. Непонятно, почему на это уходит столько времени. Всё, что можно сделать для упрощения лицензирования, для упрощения строительства, может помочь выправить ситуацию", – считает экономист Жоан Перейра душ Сантуш.

На данный момент детали нормативных актов, которые позволят реализовать новую задумку властей, неизвестны, но они должны быть опубликованы до 11 сентября.